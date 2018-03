Raši nemôže byť primátorom Košíc aj podpredsedom vlády, v prípade zvolenia sa musí vzdať funkcie

KOŠICE 19. marca (WebNoviny.sk) – Košický primátor Richard Raši, ktorý je navrhnutý na post podpredsedu vlády, v prípade jeho vymenovania nemôže byť primátorom a preto sa musí vzdať funkcie. Doplňujúce voľby sa však v Košiciach konať nebudú. Raši poverí výkonom funkcie primátora niektorého z dvoch viceprimátorov, informovala hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová.

Legislatíva umožňuje, aby odchádzajúci primátor mohol poveriť zástupcu – námestníka, aby až do konania riadnych komunálnych volieb v novembri 2018 riadil obec. Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií by po odchode Rašiho do vlády mal mesto viesť doterajší viceprimátor Martin Petruško, ktorý kandidoval za poslanca mestského zastupiteľstva za stranu Smer-SD.

Aj v tomto prípade sa uplatní novela zákona, podľa ktorej doplňujúce voľby do samosprávy pre aktuálne volebné obdobie bolo možné vyhlásiť len do 31. októbra 2017.