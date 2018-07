Raši predstavil pilotnú schému v oblasti Smart Cities, občanom by mala zjednodušiť život

BRATISLAVA 23. júla (WebNoviny.sk) – Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v pondelok predstavil hlavné opatrenia mechanizmu pilotnej schémy pre mestá a obce v oblasti Smart Cities.

Opatrenia budú pozostávať z troch hlavných bodov, a to vytvorenia webovej platformy, zadefinovania súboru aktivít na podporu Smart Cities a zverejnenia výziev k nim.

Smart Cities, teda inteligentné alebo chytré mestá, majú samosprávam a občanom Slovenska zjednodušiť život. Informoval o tom v pondelok na brífingu podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Špeciálna schéma podpory miest

Do predmetnej schémy budú zapojené všetky operačné programy, poskytujúce akékoľvek riešenia, ktoré môžu byť použité ako inteligentné v mestách alebo obciach.

„Od 1. januára 2019 bude sekcia regionálneho rozvoja súčasťou Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, a preto sme pripravili špeciálnu schému podpory miest a obcí v oblasti Smart Cities, teda inteligentných alebo chytrých miest. Chceme zjednodušiť život samosprávam. Na jedno miesto – webovú platformu, chceme zverejniť všetky výzvy, ktoré môžu pomôcť mestám a obciam ale aj ľuďom, ktorí v nich žijú, hľadať riešenia na zjednodušenie ich života a tieto inteligentné riešenia zavádzať do ich životov,“ uviedol Richard Raši.

Na vytvorenej webovej platforme si podľa Richarda Rašiho bude môcť každý občan Slovenskej republiky pozrieť všetky výzvy a projekty, ktoré sa Smart Cities týkajú a nebude ich musieť hľadať inde, tak ako to bolo doteraz.

„Rovnako na webovej platforme budú k nahliadnutiu aj smart riešenia, teda príklady z iných inteligentných miest v Európe a vo svete, čo všetko sa dá cez tento projekt urobiť. Táto webová stránka by mala byť spustená do konca roka 2018,“ pokračoval Raši.

Nárast urbanizácie na Slovensku

Cez projekt Smart Cities majú byť najviac podporované oblasti energetiky, dopravy, životného prostredia, informatizácie, služieb, ekonomiky, vzdelávania a sociálnej oblasti. Smart Cities budú financované hybridným spôsobom z prostriedkov fondov EÚ, Európskej investičnej banky, z horizontálnych európskych programov a zo štátnych programov SR.

„V roku 2020 má žiť v mestách Európskej únie až 80 % všetkých obyvateľov EÚ. Nárast urbanizácie je signifikantný aj na Slovensku. To je dôvod, prečo to robíme, a prečo to podporuje aj Európska komisia. Nárast a tlak na akúkoľvek oblasť života miest bude v krátkej dobe enormný, a preto prichádzajú riešenia ako pomôcť životu v mestách práve cez Smart Cities,“ dodal podpredseda vlády Raši.

Zadefinovanie súboru aktivít, ktoré sú oprávnené na podporu cez Smart Cities, by sa malo podľa Richarda Rašiho stihnúť ešte do 31. októbra tohto roku. Zverejnenie výziev pre Smart Cities má termín rovnako ako webová platforma do konca roku 2018.

„Vo výzvach majú byť zverejnené všetky aktivity, cez ktoré mestá a obce budú oprávnené čerpať prostriedky a zároveň tam majú byť zverejnené všetky výzvy, ktoré podporujú financovanie týchto Smart Cities na Slovensku,“ uzavrel Richar Raši.