Raši vyslovil podporu Kaliňákovi, svoju prácu si robí stopercentne

Vstup do galérie TU!

BRATISLAVA 10. decembra (WebNoviny.sk) – Richard Raši vidí svoju úlohu v tom, že problémy z regiónov bude schopný priniesť k špičkám Smeru a ministrom. Odpovedal tak na otázku, či nevadí, že po novom má tri funkcie – je primátorom Košíc, poslancom NR SR a po sobotňajšom sneme strany Smer-SD aj podpredsedom strany.

„Regionálna politika a kontakt s regiónom bol najsilnejšou stránkou Smeru, ale v poslednom čase je toľko problémov, ktoré musia riešiť ministri. Stávajú sa z nich ministri profesionáli a nemajú čas byť politikmi. To odznelo aj na smene, že treba sa opäť vrátiť do regiónu,“ povedal Raši s tým, že ministri nestíhajú byť toľko v regióne, ako by si ľudia priali.

Dôvody Rašiho prehry vo voľbách

V tom teda vidí svoju úlohu – sprostredkovať problémy regiónu ministrom. Raši to povedal v relácii V politike televízie TA3.

Mal by minister Robert Kaliňák odstúpiť z funkcie alebo byť odvolaný? 15% Určite nie, opozícia zavádza a klame, minister Kaliňák je dobrý minister 83% Už dávno nemal byť ministrom , s jeho menom sa spája veľa káuz 2% Je mi to jedno, o politiku sa nezaujímam Hlasovať a zobraziť výsledky

Pripomenul, že aj na sneme sa hovorilo o tom, že ministri a štátni tajomníci musia ľuďom viac vysvetľovať, čo urobili. Nedostatok komunikácie s ľuďmi môže byť aj príčinou poklesu dominancie Smeru v župných voľbách.

Dôvodom, prečo má Smer menej poslancov a predsedov VÚC je aj to, že opozícia sa mobilizovala a koalícia sa nevedela spojiť, vysvetľoval Raši, ktorý prehral v Košickom kraji o menej ako 900 hlasov. Ako pokračoval, za jeho prehrou môže byť parkovacia politika a masívne investície do električkovej trate, ktoré spôsobili zápchy v meste.

Fico je s Richterom spokojný

Pokiaľ ide o ministra kultúry Mareka Maďariča, ktorý sa vzdal funkcie podpredsedu strany, podľa Rašiho toto rozhodnutie v ňom zrelo dlhšie. „Nikto s ním nechce stratiť kontakt,“ dodal.

Raši okrem toho odmietol, že mal byť ministrom práce. Pripomenul, že aj premiér Robert Fico je s výkonom terajšieho šéfa rezortu Jána Richtera spokojný. Raši takisto vyslovil podporu aj ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi, ktorý si podľa neho robí svoju prácu „stopercentne“ a nie je dôvod ho odvolať.

Ako na záver dodal, momentálne si nevie predstaviť lepšiu koalíciu ako je Smer, SNS a Most-Híd. Táto koalícia plní všetko, funguje dobre. Verí, že vo voľbách 2020 bude víťazom Smer, ktorý si sadne za stôl so štandardnými proeurópskymi stranami.