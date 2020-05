Rask sa teší na ďalšiu spoluprácu s Halákom, fínsky brankár hovorí o skvelom tandeme

Nevie, dokedy bude hrať hokej, ale zatiaľ ho to náramne baví. Fínsky brankár Bostonu Tuukka Rask dementoval isté informačné šumy o skorom ukončení kariéry.

„Možno skončím ako 36 alebo 37-ročný a možno budem aj 45-ročný brankár. Pozrite sa na Zdena Cháru ako starne, a stále hrá aj po štyridsiatke. Kým mám z hokeja radosť a prináša mi vášeň, budem pokračovať. Vpred ma poháňajú najmä víťazstvá, to je moja motivácia,“ priznal 33-ročný Tuukka Rask v rozhovore aj na oficiálnom webe NHL.

Vyše 190 cm vysoký Fín si s menšími prestávkami oblieka dres s bostonským medveďom od sezóny 2007/2008. A väčšinu tohto času bol jednotka v bránke Bruins.

Otec babskej rodiny

Momentálne sa teší na pokračovanie spolupráce so slovenským gólmanom Jaroslavom Halákom, ktorý nedávno predĺžil zmluvu o jeden rok.

„Som prešťastný, že Jaro podpísal na ďalšiu sezónu. Keď mi to minulý týždeň napísal v textovej správe, naozaj som nemohol byť šťastnejší. Som rád, že budeme pokračovať v stanovenej ceste spolu. Bude to zábava ďalší rok s ním, lebo vychádzame veľmi dobre,“ vyznal sa Tuukka Rask.

K bostonskej stratégii udržania oboch kvalitných brankárov pre budúcu sezónu ešte podotkol: „Ponechanie si Jara je dobré nielen pre neho, ale celú našu hokejovú organizáciu. Sme skvelý tandem. Generálny manažér Don Sweeney mi stále zdôrazňoval, že máme určitý plán a toho sa chceme držať čo najdlhšie. Zatiaľ nám to vychádza.“

Hoci je v NHL už dva mesiace vynútená koronavírusová prestávka, Rask sa na ničnerobenie nemôže sťažovať. Manželka Jasmina mu nedávno priviedla na svet dcérku Liviu, už tretiu v poradí. Predchádzajúce dve sa volajú Vivien a Adelie. A tak má otec „babskej“ rodiny o zábavu postarané.

Bubny v suteréne

„Minulá sezóna bola veľmi dlhá (Boston si zahral vo finále Stanley Cupu – pozn.) a potom sme s malou prestávkou pokračovali do ďalšej sezóny. Súčasné voľno od hokeja venujem najmä rodine. Všetku energiu som presunul do svojho domova,“ vysvetlil Rask.

Na otázku, ako sa díva na možné pokračovanie súťažného ročníka 2019/2020, prvý brankár lídra základnej časti NHL odpovedal: „Snažím sa udržiavať v kondícii, ak sa to len trochu dá. Vstávam skoro, hýbem sa a robím jogging. A najmä nemyslím na to, kedy sa opäť začne hrať. Dnes to ešte nikto nevie, preto sa snažím svoju myseľ orientovať iným smerom. Týmto sa vôbec nezaoberám. Tí, ktorí máte doma viac detí, viete, že nemyslieť na hokej sa dá veľmi ľahko.“

Predsa len aj pri troch deťoch sa sympatický Fín snaží venovať trochu času aj sám sebe. V minulosti sa v mimosezónnom období prezentoval najmä ako hráč tenisu a golfu.

„Našťastie, stále mám možnosť ísť len tak na prechádzku alebo si zahrať golf. A úplne najlepšie na rozptýlenie sú bubny, ktoré mám v suteréne nášho domu. Idem tam vtedy, keď naozaj potrebujem odfúknuť paru,“ dodal Rask.