Rast cien energií dobehol aj košických „oceliarov“, pre astronomický nájom klub opúšťa Steel arénu

Extraligový hokejový klub HC Košice pravdepodobne neabsolvuje svoje domáce stretnutia najvyššej slovenskej súťaže v Steel aréne. Vedenie „oceliarov“ sa totiž rozhodlo presťahovať všetky tímy pod svojím patronátom do omnoho menšej Crow arény.

Klub hľadá riešenia

„Je to reakcia na obrovské zvýšenie ceny prenájmu v Steel aréne,“ napísalo vedenie Košičanov na klubovom Facebooku.

Už o necelé dva týždne by mal košický tím absolvovať prvý domáci súboj v slovenskej extralige proti Slovanu Bratislava, naplánovaný je na nedeľu (18. septembra).

Ligovú sezónu začnú Košičania o dva dni skôr na ľade Michaloviec. „HC Košice aktuálne hľadá všetky možnosti a alternatívy, ako danú situáciu vyriešiť. O ďalších krokoch bude klub svojich partnerov, permanentkárov, fanúšikov a verejnosť informovať,“ referuje vedenie HC Košice.

Rozpočet tímu nie je nafukovací

V príspevku hokejový klub priniesol aj viacero čísel. „Oceliari“ za sezónu 2021/2022 zaplatili za prenájom priestorov arény takmer 500-tisíc eur, až 85 percent sumy sa týkalo potrieb mládeže. Pre nasledujúci ročník sa klub dohodol s halou na zvýšení platby na 650-tisíc, no škrt cez rozpočet spravilo výrazne zvýšenie cien energií. Dohodnutých 650-tisíc eur na sezónu 2022/2023 by za aktuálnych podmienok a pri cenách elektrickej energie vystačilo na približne tri mesiace fungovania. Celosezónne by sa celková suma za prenájom ľadovej plochy mohla vyšplhať až na 2 milióny eur,“ uviedol klub.

Uvedenú sumu však Košičania považujú za likvidačnú. „Klub má nastavený rozpočet, ktorý sa s tak enormným zvýšením nájmu nemá šancu vyrovnať. Krízovým riešením je presunutie tréningového procesu všetkých tímov do Crow arény, kde bude prebiehať v obmedzenej podobe,“ informuje fejsbúk HC Košice.