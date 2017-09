Rast HDP by sa mal v tomto roku podľa Národnej banky Slovenska zvýšiť

BRATISLAVA 26. septembra (WebNoviny.sk) – Rast hrubého domáceho produktu (HDP) by mal dosiahnuť v tomto roku 3,3 %. Oproti júnovej prognóze Národnej banky Slovenska (NBS) je to zvýšenie o 0,1 percentuálneho bodu.

V ďalšom roku by mal rast zrýchliť na 4,2 % a v roku 2019 by to malo byť 4,6 %, čo je pôvodný odhad aj z júnovej prognózy. Ako na utorkovej tlačovej konferencii informoval guvernér NBS Jozef Makúch, hlavným zdrojom by mal byť export, prorastovo bude pôsobiť súkromná spotreba a v ďalších rokoch snáď aj investície.

Upravená prognóza

Centrálna banka upravila aj svoju prognózu vývoja zamestnanosti. Ako ďalej pokračoval viceguvernér NBS Ján Tóth, v tomto roku odhad rastu zamestnanosti mierne zvýšila o 0,2 percentuálneho bodu na 2,1 %.

V nasledujúcom roku odhad rastu zamestnanosti taktiež zvýšila, a to o 0,1 bodu na 1,5 %. V roku 2019 odhad ponechala na pôvodných 1,1 %.

Silný trh práce by mal pokračovať a podporovať spotrebiteľský dopyt. Rast zamestnanosti sa podľa Tótha spomalí pre nesúlad medzi ponukou a dopytom na trhu práce. Vyššia participácia a prílev zahraničných pracovníkov bude pomáhať obsadzovať pracovné miesta. Miera nezamestnanosti by mala podľa odhadov klesnúť k úrovni 7 %.

Silný trh práce

Bez zmeny zostáva v aktuálnej prognóze odhad vývoja rastu nominálnych miezd na tento rok. Pri nich NBS naďalej očakáva v tomto roku rast o 4,4 %. V budúcom roku odhad navýšila o 0,1 bodu na 4,9 % a o rok neskôr tiež o 0,1 bodu na 5 %.

Rovnako upravila centrálna banka odhad aj pri reálnych mzdách. V tomto roku by to mal byť rast o 3,2 %, čo je rovnaký odhad ako v júni. V ďalších rokoch vývoj upravila nahor o 0,1 bodu na 2,9 % v roku 2018 a 0,1 bodu na 2,8 % v roku 2019.

Oproti prechádzajúcej prognóze národná banka upravila svoj odhad rastu spotrebiteľských cien. Pre tento rok zvýšila výhľad priemerného rastu spotrebiteľských cien o 0,1 percentuálneho bodu na 1,3 %, pre budúci rok zhodne o 0,1 bodu na 2 %. Pre rok 2019 ponechala odhad rastu na úrovni 2 %.