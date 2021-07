Rast HDP samosprávnych krajov podľa analýzy súvisí aj investíciami do výskumu či vzdelaním obyvateľov

Rast hrubého domáceho produktu (HDP) súvisí aj s investíciami do výskumu, vzdelania obyvateľov či životného prostredia.

Na utorkovej tlačovej konferencii to povedali predseda združenia samosprávnych krajov SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič a analytik projektu Efektívne regióny Michal Ivantyšyn.

Efektivita vplýva na kvalitu škôl

Vychádzali pritom z analýzy Inštitútu pre ekonomické a sociálnej reformy (INEKO). Tá zisťovala súvislosť medzi úrovňou HDP v samosprávnych krajoch a investíciami do oblasti výskumu, vzdelania obyvateľov a životného prostredia na škále od 0 do 1, kde 0 znamená absolútne žiadnu súvislosť a 1 znamená absolútnu súvislosť.

Analýza ukázala, že vplyv investícií do výskumu má súvislosť s HDP na úrovni 0,38, do vzdelania obyvateľov na úrovni 0,23 a do životného prostredia na úrovni 0,16.

Analýza ukázala, že mimo Bratislavského samosprávneho kraja je najbohatším krajom Trnavský, ktorý zo všetkých krajov investuje prostriedky do uvedených oblastí najefektívnejšie.

Analýza ukázala, že práve efektivita a množstvo vynaložených finančných prostriedkov má výrazný vplyv na kvalitu škôl. Tá pritom vôbec nesúvisí s geografickou polohou škôl či zastúpením národnostných menšín v nich.

Vplyv životného prostredia

Životné prostredie môže ovplyvňovať úroveň HDP napríklad dopadom na zdravie ľudí. Analýza INEKO ukázala, že vplyvy s negatívnym dopadom na kvalitu ovzdušia majú výrazne lokálny charakter.

V Banskobystrickom samosprávnom kraji vyprodukuje 91 percent všetkých emisií len jeden z najväčších znečisťovateľov, pričom najväčší z nich stojí za 73 percentami všetkých emisií.

Ročné náklady na liečbu astmy v kraji predstavujú približne 10 miliónov eur. Ak by sa kraju podarilo odstrániť emisie iba najväčšieho znečisťovateľa, náklady na liečbu astmy by klesli na dva až tri milióny eur ročne.

Podľa Viskupiča by kraje mali v rámci svojich politík rozhodovať čoraz viac na základe relevantných dát a analýz.

Trnavský kraj vedel ušetriť

Predseda Trnavského samosprávneho kraja podotkol, že práve podobná tvorba komunálnej politiky pomohla jeho kraju dosiahnuť efektívnejšie výsledky, pričom župa minula menej peňazí.

„V rokoch 2014 až 2018 napríklad župa opravila približne pol milióna štvorcových metrov plochy ciest. V rokoch 2019 až 2021 sme opravili 662-tisíc metrov štvorcových ciest, no stálo nás to iba 13 miliónov eur. Rovnako sme ušetrili napríklad na sypačoch, pri ktorých sme vďaka transparentnému výberu získali o triedu lepší sypač za skoro polovičnú cenu,“ povedal Viskupič.

Trnavský samosprávny kraj v roku 2016 nakupoval sypače za 237-tisíc eur. V roku 2020 po dôkladnom nastavení podmienok verejného obstarávania župa kúpila o triedu lepšie sypače za 127-tisíc eur, teda o 110-tisíc eur lacnejšie.