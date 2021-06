(RAYA AND THE LAST DRAGON)

Premiéra: 1. 7. 2021

V legendárnej ríši známej ako Kumandra, ktorú obýva staroveká civilizácia, žije mladá bojovníčka menom Raya. Odvážna Raya sa musí vydať na dobrodružnú a nebezpečnú cestu s cieľom nájsť posledného draka, ktorý jej ako jediný vie pomôcť zachrániť jej krajinu a ríšu pred zničením.

Príbeh filmu „Raya a posledný drak“ od štúdia Walt Disney Animation nás zavedie do fantazijného sveta a starovekej ríše Kumandra, kde ľudia a draci žijú spolu oddávna v harmónii a mieri. Ale keď jedného dňa zlá a deštrukčná sila napadla krajinu Kumandra s cieľom ovládnuť ju a zničiť, draci sa veľkoryso obetovali, aby zachránili ľudstvo. Teraz, o 500 rokov neskôr, sa to isté zlo vrátilo a záchrana ríše Kumandra leží na pleciach osamelej bojovníčky. Raya musí nájsť legendárneho posledného draka, aby jej pomohol zachrániť a obnoviť zničenú rozpoltenú krajinu a spojiť jej rozdelených ľudí. Počas svojej dobrodružnej cesty však prichádza k poznaniu, že záchrana sveta bude vyžadovať viac ako len pomoc posledného legendárneho draka. Bude hlavne potrebovať dôveru, spoluprácu a silu ozajstného priateľstva.

