Reakcia bývalej riaditeľky piešťanskej nemocnice na mediálne vystúpenie poslanca NRSR za OĽaNO Alana Sucháneka na sobotňajšom tlačovom brífingu pred NRSR

BRATISLAVA 8. januára 2018 (WBN/PR) – Vzhľadom k opakujúcim sa mediálnym vystúpeniam poslanca A. Sucháneka k zrušeniu obvinenia voči mne a ďalším osobám v „kauze CT “ z roku 2014 som sa rozhodla reagovať a uverejniť túto správu. Nerozumiem, odkiaľ pán poslanec NRSR, pre ktorého v júni 2016 abdikovala celá Rada Bielej vrany po tom, ako preverila jeho postup pri nákupe CT prístroja v Piešťanoch v roku 2012, berie morálne právo k tejto téme, ale aj všeobecne k zdravotníckym témam sa vyjadrovať.

Ako uviedla Rada Bielej vrany na čele so Zuzanou Wienk vo svojom oficiálnom stanovisku „Organizátori ocenenia boli vyzvaní, aby preverili nákup CT v roku 2012. Zistili, že tender na nákup CT v roku 2012 mal od začiatku nejasne nastavené kritériá. V nerovnej súťaži napokon tesne zvíťazila najdrahšia, nie však najlepšia ponuka, čím nemocnica preukázateľne poškodila neúspešných uchádzačov a nekonala v súlade s verejným záujmom. Napriek znalosti faktov i dôsledkov nemocnica chybu nenapravila.“

„Ak by Rada detailne preskúmala dokumentáciu tendra pred udelením ocenenia Alanovi Suchánkovi, neudelila by ho. Nebyť personálnych zmien v Správnej rade nemocnice, tento nerovný tender by totiž viedol k uzavretiu zmluvy a piešťanská nemocnica by v súčasnosti mala predražené CT, ktoré vzišlo z neférovej súťaže zjavne zvýhodňujúcej víťaza, na čom sa Alan Suchánek podieľal ako člen výberovej komisie. Preto mu Rada Bielej vrany zvažovala ocenenie odobrať.“

Po abdikácii členov Rady Bielej vrany, čo sa mimochodom stalo iba jediný krát v histórii, poslanec A. Suchánek najmä pod mediálnym a spoločenským tlakom cenu vrátil. Prečo tak urobil, keď sa cíti ako on tvrdí, nevinný?!

Pripomínam, že listinné dôkazy o zásahu poslanca A. Sucháneka do procesu verejného obstarávania v roku 2012 ako člena komisie na vyhodnotenie ponúk, ktoré preverila aj Rada Bielej vrany, boli dňa 14. 11. 2014 odovzdané Národnej kriminálnej agentúre ako príloha k trestnému oznámeniu podanému pre podozrenie zo spáchania trestného činu, ktorého priamo účastný mal byť Suchánek. Trestné konanie ku dnešnému dňu nie je ukončené.

Vzhľadom k uvedenému je jasné, že pán poslanec A. Suchánek nemá morálne právo sa k tejto téme vyjadrovať a už vôbec nie hodnotiť a znevažovať prácu prokuratúry a polície a robiť sudcu, podľa toho ako sa mu to politicky hodí, obzvlášť vtedy, ak si rozhodnutie prokuratúry ani nečítal, čo sám priznal. Mal by skôr uvažovať o vzdaní sa poslaneckého mandátu, ktorý získal najmä vďaka cene, ktorú dostať nikdy nemal.

Mária Domčeková