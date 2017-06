Reakcie poslancov parlamentu na Kiskovu správu o stave republiky

BRATISLAVA 14. júna (WebNoviny.sk) – Správa o stave republiky prezidenta Andreja Kisku, ktorú predniesol dnes v rokovacej sále parlamentu, podľa niektorých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky hovorí o reálnom stave Slovenska.

Prejav neprerušil žiadny aplauz

Poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD) si myslí, že prezident po formálnej stránke deklamoval poviedku neznámeho autora. “Po obsahovej stránke najskôr hovoril o ekonomických úspechoch a hospodárskom raste krajiny, len nespomenul vďaka komu,” vyjadril.

Podľa neho atak na ministra vnútra, ktorý v parlamente nebol prítomný, akoby počúval za dverami opozície. Takáto kritika sa mu k postaveniu prezidenta republiky nehodí a vyzerá to, ako pomsta za lety, ktoré koalícia prezidentovi vytýkala. “Bol to prvý prejav prezidenta republiky, ktorý neprerušil žiadny aplauz. Ani opozícia, ani koalícia netlieskala a ja sa pýtam prečo, to tiež o niečom hovoril,” všimol si Jarjabek.

Pripomenul, že prezident by mal hlavne vymenovať ústavných sudcov. Jarjabek je tiež nespokojný s tým, že Kiska vo svojom prejave vstúpil do nezávislej voľby riaditeľa RTVS. “My sa snažíme, aby to bola nezávislá voľba. Zbytočne venoval mediálnemu priestoru tie poznámky, ktoré mu venoval,” podotkol.

Štandardné strany zlyhávajú

Poslanca za SNS Karola Farkašovského zaujalo, ako prezident hodnotil úspech ekonomiky Slovenska. “V tom bol kus objektivity,” povedal.

Prezident podľa poslanca zhodnotil stav zo svojho uhla pohľadu a verí, že pre spoločnosť bude inšpiratívny. “Beriem to ako jeho štandardný každoročný prejav. Na kritiku má právo, ale treba priložiť ruku k riešeniu problémov, nielen na ne poukazovať,” povedal.

Poslanec za SaS Ľubomír Galko po skončení prejavu novinárom povedal, že so slovami prezidenta je spokojný.

“Bolo to vyvážené, odsúdil korupciu, hovoril o prehlbujúcej sa nedôvere občanov k štandardným politikom. Pomenoval aj príčiny, povedal, že nie je tu rovnosť pred zákonom,” povedal Galko, podľa ktorého je dobré, že sa v prejave vrátil aj k “politickej mŕtvole, ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi, ktorý už dávno nemal byť ministrom”.

Galko súhlasí aj s tvrdením, že štandardné strany zlyhávajú v boji proti extrémizmu. Myslí si však, že je to výsledok neriešenia korupcie v krajine.

Zrušenie Mečiarových amnestií

Poslanec za hnutie OĽaNO-NOVA Ján Budaj vyzdvihol zrušenie Mečiarových amnestií a Kiska to uviedol ako príklad, aby sa parlament dohodol na prelomení korupcie.

“Či to bude mať podobu zmeny spôsobu výberu generálneho prokurátora alebo podobu novej inštitúcie alebo to bude mať podobu spoločenskej a politickej dohody na tom, že skoncujeme s korupciou na najvyšších miestach,” uviedol.

Poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA) ocenila, že prezident zdôraznil hlavné výzvy našej spoločnosti, ako je korupcia, riešenie problému vylúčených rómskych komunít, zdravotníctvo alebo školstvo a že vyzdvihol slobodné a odvážne médiá.

“Je dobré, že pán prezident povzbudil mladých ľudí ako spojencov pri budovaní slušnej spoločnosti a odstraňovaní korupcie. Sme presvedčení, že neriešenie korupcie má vážne následky pre našu krajinu. Neriešená korupcia odpútava pozornosť od vážnych problémov v školstve a zdravotníctve a odčerpáva peniaze, ktoré sú potrebné v nemocniciach, v školách, alebo v chudobných regiónoch. Samozrejme podporujeme, aby Slovensko nebolo na okraji Európskej únie, ale snažilo sa ju pozitívne meniť a ovplyvňovať,” uviedla.

Ľudia cítia sociálnu nespravodlivosť

Za hnutie Sme rodina sa pred novinármi vyjadril Milan Krajniak, podľa ktorého Kiska otvoril témy, ktoré ho zaujímajú.

“Potešilo ma, že upriamil pozornosť na to, čo sa my snažíme riešiť, a to je rozdiel medzi výkonnosťou našej ekonomiky a platovým ohodnotením zamestnancov. Povedal, že podľa názoru jeho expertov je ten rozdiel v neprospech zamestnancov desať percent. Podľa nás je to až do 200 eur mesačne v čistom,” povedal.

Podľa neho ľudia budú viac veriť demokratickému systému, pokiaľ budú cítiť, že sa ekonomický rast prejavuje na ich platoch. “To je najdôležitejšie, lebo aj proti extrémizmu sa najlepšie bojuje, pokiaľ ľudia majú pocit, že štát im dáva slobodu, bezpečnosť a dôstojnú životnú úroveň,” dodal s tým, že ľudia cítia sociálnu nespravodlivosť.

Krajniak si myslí, že Kiska vidí reálne stav tejto republiky. “Ale riešenia, ktoré sa mu zdajú dobré, považujem za trochu naivné. Ale nemyslím si, že to robí so zlým úmyslom,” uzavrel.

Korupcia na súdoch i v zdravotníctve

Poslanec Mostu-Híd František Šebej považuje prejav prezidenta Andreja Kisku za vyvážený. Ako povedal novinárom, Kiskov prejav sa mu páčil.

„Pomenoval kľúčové veci, ako je napríklad členstvo v EÚ. Páči sa mi, že pomenoval aj úlohu médií, aby boli hrádzou proti dezinformáciám a propagande. Páčilo sa mi, že videl aj pozitívne veci,“ povedal Šebej. Korupcia podľa Šebeja nie je len vlastnosť dvoch či troch politikov, ale je vlastnosť kultúry spoločnosti.

Korupcia je podľa neho na súdoch i v zdravotníctve. „Korupcia sa dá riešiť zákonmi, o čo sa snaží Lucia Žitňanská. Dá sa to vyriešiť postupnou zmenou v spoločnosti. Je to choroba spoločnosti, nie vládnucej špičky. Tá môže byť do toho namočená, ale nielen ona,“ zdôraznil Šebej s tým, že s Kiskom sa zhoduje v tom, že Robert Kaliňák by mal odstúpiť a urobiť tak politické gesto.

Predseda poslaneckého klubu Mostu-Híd Gábor Gál vyzdvihol, že prezident pomenoval dôležité problémy republiky, ako je účasť Slovenska v jadre EÚ. „S korupciou máme problémy. Potrebujeme riešenia, ktoré budú viac viditeľné,“ povedal pre agentúru SITA.

Nezamestnanosť klesá, ekonomike sa darí

Poslanec Smeru- SD Marián Kéry považuje prejav Kisku za vyvážený, pretože v ňom zazneli mnohé pozitíva, na ktorých sa s prezidentom zhoduje. „Nezamestnanosť klesá, ekonomike sa darí, deficit klesá. Zhodnem sa s ním aj na zvyšovaní mzdy pre zamestnancov a tiež súhlasím s jeho výčitkou k mzdám verejných zamestnancov,“ povedal Kéry pre agentúru SITA.

Podľa neho to, že prezident kritizoval pomery v školstve a zdravotníctve, to nie je nič nové, pretože ide o dlhodobý problém Slovenska. „Čo sa týka boja proti extrémizmu, môžem len súhlasiť. Tiež zdieľam jeho slová o plnohodnotnom členstve v EÚ,“ uviedol s tým, že s Kiskom sa rozchádza v pohľadoch na svet, čo považuje za normálne.

„Korupciu aj ja považujem za problém. Prezident to konkretizoval na vysoké politické kruhy. Podľa mňa ide o širší problém v spoločnosti. Je našou povinnosťou, tomuto problému sa postaviť,“ zdôraznil.

Ďalší poslanec Smeru Erik Tomáš vyzdvihol, že prezident ocenil ekonomické výsledky krajiny a aj to, že vláda v hlave štátu našla spojenca v snahe dostať Slovensko do jadra EÚ. „Boj proti extrémizmu a korupcii sú dlhodobými výzvami pre vládu, o čom svedčí rad opatrení,“ uviedol Tomáš novinárom.

Kotleba prišiel neskôr

Prezident v prejave podľa predsedu Ľudovej strany Naše Slovensko Mariána Kotlebu ukázal, že nie je slovenským prezidentom. Ako povedal Kotleba novinárom, keď Kiska hovoril o extrémistoch, zrejme myslel na seba, lebo nevie, na koho iného tým mohol myslieť.

„Spomenul našu stranu. Čakali sme to. Človek, ktorý si na hraniciach podáva ruku s predstaviteľom fašistického režimu Ukrajiny a ktorý nemá ani toľko hrdosti v sebe, aby svoj kecpult označil štátnym znakom, je ťažko predstaviteľné,“ vyhlásil Kotleba.

Poslanci ĽS NS si vypočuli prejav Kisku, pretože boli zvedaví, aký posun sa udial v jeho hlave. „Vidíme, že sa posun nedeje,“ uviedol Kotleba, ktorý do sály prišiel neskôr. Za neslušné to však nepovažuje.