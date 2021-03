Real Madrid je po dvoch rokoch vo štvrťfinále Ligy majstrov, Benzema proti Atalante strelil jubilejný gól (video)

Dva roky chýbal Real Madrid vo štvrťfinále Ligy majstrov, ale to sa už aktuálne zmenilo. S trinástimi titulmi najúspešnejší klub najprestížnejšej klubovej pohárovej súťaže sa po triumfe v Bergame (1:0) tešil aj v madridskej osemfinálovej odvete (3:1) a potvrdil, že je najčastejší účastník štvrťfinále LM, resp. jej predchodcu EPM v histórii. Real Madrid bol v osmičke najlepších 36-krát, druhý Bayern Mníchov tridsaťkrát.

Atalanta neprišla do Madridu robiť len sparingpartnera Realu. Jeden z najofenzívnejších tímov súčasnosti však dostal súpera nechtiac na koňa po polhodine hry chybou brankára. Marco Sportiello odkopol loptu práve na miesto, kde stál Luka Modrič.

70. gól Benzemu

Skúsený chorvátsky stratég potiahol loptu, prihral lepšie postavenému Karimovi Benzemovi a francúzsky kanonier otvoril skóre. Bol to jubilejný 70. gól Benzemu v 126. zápase v Lige majstrov. Túto úctyhodnú hranicu prekonala okrem neho už len štvorica veľkých mien – Cristiano Ronaldo (134), Lionel Messi (120), Robert Lewandowski (72) a Raúl González (71).

Po hodine hry brazílsky kapitán Atalanty Rafael Toloi fauloval v šestnástke prenikajúceho krajana Vinícusa Júniora a holandský rozhodca Danny Makkelie ukázal na biely bod. Kapitán Realu Sergio Ramos z pokutového kopu zvýšil na 2:0 a bolo prakticky rozhodnuté. V tej chvíli musela dať Atalanta tri góly, ak chcela postúpiť.

Fyzicky veľmi náročný zápas

O tom, akí dôležití sú tridsiatnici Benzema a Ramos pre Real, svedčí fakt, že v prvom osemfinále pre zranenie nehrali a v odvete strelili prvé dva góly. Ramos krátko po góle v 64. min šiel dolu z ihriska a Benzema s kapitánskou páskou mohol pridať svoj druhý gol. Hlavou však namieril najprv len do brankára hostí a potom do žrde. V poslednej desaťminútovke ešte Luis Muriel parádou z priameho kopu znížil na 1:2 a vzápätí Marco Asensio pečatil na 3:1 pre „Los Blancos“.

„Fyzicky veľmi náročný zápas, ale od začiatku do konca sme hrali dobre. Za to patrí hráčom gratulácia. Potrebovali sme dobre brániť a zároveň hrať s loptou, čo vieme. Súper si okrem šance Zapatu vpredu veľa neutvoril,“ skonštatoval tréner Realu Madrid Zinedine Zidane. „Chceli sme postúpiť, ale zároveň zvíťaziť v tomto zápase. Myslím si, že sme mali hru pod kontrolou a mohli streliť aj viac gólov,“ zhodnotil Sergio Ramos.

Zidane pochválil Modriča i Kroosa

Charizmatický Francúz Zidane sa dočkal tridsiateho víťazstva na lavičke Realu Madrid v 49. zápase v Lige majstrov. Iba dvojica Josef Heynckes (42) a Pep Guardiola (48) potrebovala menej zápasov na tridsať víťazstiev v európskej klubovej súťaži číslo 1. Zidane po zápase pochválil najmä hru stredových hráčov Luku Modriča a Toniho Kroosa, ktorí majú dovedna 66 rokov.

Modriča zvolili za Hráča zápasu podľa UEFA. „Tí dvaja sú fenomenálni. Luka má 35 rokov, ale nemôžete mu to povedať, keď vidíte, ako si počína na ihrisku.“

Real chceli viac potrápiť

„Cítim sa stále na 27. Dôležité je, čo odovzdáte na ihrisku a nie čo máte zapísané v pase. Stále som hladný podávať čo najlepšie výkony na najvyššej úrovni. Pracujem na tom každý deň,“ vyhlásil Modrič.

Tréner Atalanty Bergamo Gian Piero Gasperini netajil, že chcel so svojimi hráčmi viac potrápiť španielskeho majstra. „V tejto sezóne sa nám až dosiaľ darilo, ale posledné dva zápasy nám nevyšli. Je to fantastická skúsenosť mať proti sebe najlepších európskych hráčov, ale sme sklamaní z chýb, ktoré sme urobili. Mali sme to odohrať lepšie a nie darovať súperovi niektoré góly,“ uviedol Gasperini.