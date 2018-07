Real Madrid láka ďalšiu hviezdu, posilniť ho má najlepší brankár MS vo futbale 2018 Courtois

MADRID 18. júla (WebNoviny.sk) – Po Edenovi Hazardovi začali médiá spájať s Realom Madrid aj jeho tímového kolegu z bronzového tímu futbalistov Belgicka na nedávno skončených majstrovstvách sveta Thibauta Courtoisa.

Podľa francúzskeho RMC Sport sa 26-ročný najlepší brankár svetového šampionátu v Rusku ocitne v Reale za 35 miliónov eur. Zmluva by mala znieť na 4 roky.

Courtois bol od roku 2011 pod zmluvou s londýnskou Chelsea, ale do roku 2014 bol zapožičaný do Atlética Madrid. Ďalšie štyri sezóny odchytal v Chelsea a v najvyššej anglickej súťaži si pripísal 16 zápasov s čistým kontom a získal aj ocenenie Zlatá rukavica. V Reale Madrid by sa mal stať nástupcom Kostaričana Keylora Navasa.