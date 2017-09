Real Madrid môže utvoriť už aj s Cristianom Ronaldom nový svetový rekord

MADRID 20. septembra (WebNoviny.sk) – Futbalisti Realu Madrid vyrovnali dlhoročný svetový rekord FC Santos, keď skórovali v 73. zápase za sebou – na trávniku Realu Sociedad San Sebastián zvíťazili v nedeľňajšom zápase 4. kola španielskej ligy 3:1 – a v stredu večer v dueli 5. kola na domácej pôde proti Betisu Sevilla môžu utvoriť nový.

Spoluhráči sú šťastní

Dopomôcť k tomu môže už aj Cristiano Ronaldo, ktorý sa po odpykaní si trestu za vylúčenie vracia na ligovú scénu.

„Sme šťastní, že Cristiano Ronaldo je späť. Verím, že sa prihodilo naposledy, čo sme boli bez neho. Vyzerá šťastne, veľmi šťastne, pretože hrá rád, teší sa z toho, že môže byť v kolektíve a so spoluhráčmi. V stredu večer je späť na Štadióne Santiaga Bernabéua, a každého hráča to napĺňa radosťou,“ povedal tréner madridského tímu Zinedine Zidane na stretnutí s novinármi.

Proti Nikózii strelil dva góly

Portugalský futbalista sa do zápasového kolotoča vrátil v minulotýždňovom dueli Ligy majstrov s APOEL Nikózia, keď k víťazstvu svojho mužstva prispel dvoma gólmi.

„Chcem rovnakú koncentráciu a intenzitu, akú sme ukázali na štadióne Anoeta a hráči taktiež chcú zopakovať výkon z duelu s Realom Sociedad San Sebastián – hrať s plnou intenzitou od začiatku do konca. To je to, o čo sa pokúsime. Je začiatok sezóny a viem, že Betis hrá dobrý futbal v duchu línie filozofie trénera. Má šikovných hráčov a čakáme veľmi ťažký zápas,“ povedal Zidane na margo duelu s Betisom.