Real Madrid oslavuje svoj 35. titul španielskeho šampióna, Ancelotti a Marcelo sa zapísali do dejín

Futbalisti Realu Madrid sú po dvoch rokoch opäť šampiónmi najvyššej španielskej súťaže La Ligy. Majstrovskú definitívu v edícii 2021/2022 získali sobotňajším triumfom 4:0 nad Espanyolom Barcelona v dueli 34. kola.

„Biely balet“ získal v poradí 35. titul v Primera División, pred druhým v historických tabuľkách, katalánskym FC Barcelona, má náskok deviatich ligových trofejí.

Do futbalových dejín vstúpil kouč Realu Carlo Ancelotti. Skúsený 62-ročný Talian sa stal prvým trénerom, ktorý vyhral majstrovský titul v každej z piatich popredných európskych ligových súťaží.

Do Realu sa vrátil z Evertonu

Pred skompletizovaním tejto nevšednej štatistiky mal na konte tituly s AC Miláno v Taliansku, FC Chelsea v Anglicku, Parížom St. Germain vo Francúzsku a Bayernom Mníchov v Nemecku.

„Som na to veľmi hrdý. Mám za sebou veľmi dlhú sezónu, ale stále si ju užívam. Momentálne som v Reale Madrid a vyhrať titul s týmto klubom je veľmi výnimočné. Prvýkrát som vyhral titul na Bernabéu, kde bola neuveriteľná atmosféra,“ skonštatoval Ancelotti, ktorý sa na lavičku Madridčanov vrátil pred touto sezónou z anglického Evertonu.

Predtým viedol Real v rokoch 2013-2015 a s tímom vtedy vyhral Ligu majstrov, majstrovstvá sveta klubov, kontinentálny superpohár a španielsku pohárovú súťaž Copa del Rey.

„Musím poďakovať prezidentovi Realu Madrid, že mi dal príležitosť vrátiť sa. V tom čase som to nečakal,“ poznamenal Ancelotti.

Najdekorovanejší hráč klubu

Okrem neho sa v sobotu do histórie zapísal i Brazílčan Marcelo. V drese Realu získal už svoju 24. trofej, čím sa stal najdekorovanejším hráčom v klubových dejinách.

Prekonal Francisca Genta, legendu Realu z 50. a 60. rokov minulého storočia, ktorý tento rok odišiel na večnosť vo veku 88 rokov.

„Tento titul je výsledkom obrovskej práce a veľkého odriekania. Toto je pre hráča tá najväčšia vec, oslavovať doma, pred týmito fanúšikmi,“ vyhlásil 33-ročný Marcelo, ktorý po skončení sezóny pravdepodobne z Realu odíde.

Do Realu prišiel v roku 2006 z brazílskeho Fluminense. V tejto sezóne prišiel o miesto v základnej zostave a nehral tak často.

Real čaká odveta v Lige majstrov

V sobotu však nastúpil od začiatku, keďže tréner Ancelotti nechal väčšinu opôr oddychovať pred budúcotýždňovou odvetou semifinále Ligy majstrov proti Manchestru City.

„Vieme, že nás čaká dôležitý zápas, ale dnes to musíme osláviť,“ dodal Marcelo. „Musíme si to užiť, v stredu by nám to mohlo pomôcť,“ nadviazal na neho Ancelotti.