Real Madrid ponúka za francúzskeho reprezentanta rekordnú sumu, prekonal by Neymara

MADRID 14. júla (WebNoviny.sk) – Kylian Mbappé sa ešte nestal majstrom sveta vo futbale a už sa objavili informácie o rekordnej ponuke Realu Madrid za služby tohto francúzskeho mladíka. Podľa poľských zdrojov držiteľ víťazného hetriku v Lige majstrov ponúka za 19-ročného útočníka Paríž St. Germain 272 miliónov eur, čo by bol v prípade naplnenia najdrahší futbalový transfer histórie.

Dosiaľ sa týmto rekordom môže hrdiť Brazílčan Neymar a jeho prestup za 222 miliónov eur z FC Barcelona do tímu PSG, kde v súčasnosti hráva aj Mbappé. Práve on by mohol v kráľovskom veľkoklube nahradiť Cristiana Ronalda, ktorý bude pokračovať v kariére v Juventuse Turín.

Podľa špecializovaného webu transfermarket.de je astronomická suma 272 miliónov značne nadhodnotená a skutočná hodnota Mbappého na futbalovom trhu je 120 miliónov. Mbappé je jedným z pilierov francúzskej ofenzívy na práve vrcholiacom svetovom šampionáte v Rusku. Aj vďaka jeho rýchlosti, gólom a útočnej kreativite si Francúzi v nedeľu proti Chorvátom zahrajú o svoj druhý titul majstra sveta. Ten prvý získali v roku 1998 na domácich trávnikoch.