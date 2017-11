Real Madrid v odvete Copa del Rey iba remizoval s treťoligistom, tréner Zidane postavil mladíkov

Vstup do galérie TU!

MADRID 29. novembra (WebNoviny.sk) – Úradujúci španielsky futbalový šampión Real Madrid iba remizoval v utorňajšej odvete šestnásťfinále tamojšieho národného pohára (Copa del Rey) s treťoligovou Fuenlabradou 2:2, no keďže v prvom zápase vonku triumfoval 2:0, postúpil do ďalšej fázy.

Opory tímu odpočívali

Skóre duelu na Štadióne Santiaga Bernabéua otvoril v 25. min tvrdou strelou spoza šestnástky hosťujúci Luis Milla. Domáci po zmene strán odpovedali dvoma zásahmi Borju Mayorala, no v závere sa o cenný výsledok pre outsidera postaral Álvaro Portilla.

Mimochodom, strelec prvého gólu Fuenlabrady je synom niekdajšieho hráča Realu Luisa Millu, ktorý v madridskom klube strávil sedem sezón (1990-1997). Jeho spoluhráčom bol aj Slovák Peter Dubovský.

Tréner Realu Zinedine Zidane nechal odpočívať takmer všetky opory. Na ihrisko vybehla vôbec najmladšia základná jedenástka pod Francúzovým vedením. Priemerný vek hráčov, z ktorých väčšinu tvorili odchovanci z klubovej akadémie La Fábrica, bol 22 rokov a 156 dní.

Baleov výstavný gólový center

„Zizou“ v druhom polčase doprial avizovaný návrat na trávniky Walesanovi Garethovi Balovi, ktorý chýbal v dianí dva mesiace pre svalové zranenie. Dvadsaťosemročný rodák z Cardiffu sa už po niekoľkých sekundách pobytu na ihrisku pripomenul výstavným gólovým centrom.

„Najdôležitejšie je, že sme postúpili do ďalšieho kola. Musím povedať, že po prestávke sme hrali omnoho lepšie ako v prvom polčase. Dalo sa to čakať, ale som šťastný, pretože hráči, ktorí nastúpili, nie sú zvyknutí hrávať v takomto zložení a nebolo to pre nich ľahké. Fuenlabrade sa najmä v počiatočných fázach stretnutiach výborne darilo, ale ako som povedal, som veľmi spokojný s hrou po zmene strán,“ vyhlásil Zidane podľa oficiálneho klubového webu.

Rodáka z Marseille potešil návrat viacerých hráčov, ktorých dlhé týždne trápili zranenia. Mal na mysli predovšetkým Garetha Bala, Matea Kovačiča a brankára Keylora Navasa. „Som za nich veľmi rád, boli nejaký čas mimo. Sú to naši kľúčoví hráči a keď vidím, že sú pripravení na ďalšie zápasy, robí ma to šťastným,“ doplnil najlepší tréner mužského kolektívu podľa FIFA za rok 2017.