Real Madrid sa potýka s problémami so zraneniami hráčov, na maródku pribudol brankár Navas

MADRID 18. januára (WebNoviny.sk) – Španielsky futbalový klub Real Madrid neopúšťajú problémy so zraneniami hráčov. Najnovšie pribudol na maródku kostarický brankár Keylor Navas, ktorý má podľa oficiálneho webu „bieleho baletu“ zranené slabiny.

Pre Real je to už druhý zdravotne indisponovaný gólman, keďže mimo hry je aj Thibaut Courtois. Belgičan sa síce postupne zotavuje a nie je vylúčené, že stihne sobotňajší ligový duel s FC Sevilla, no možné je tiež to, že medzi tri žrde sa napokon postaví doteraz až štvrtý gólman Luca Zidane.

Donedávna „trojka“ Kiko Casilla je už v anglickom klube Leeds United. Na listine zranených hráčov Realu figurujú aj ďalší dôležití členovia kádra – Toni Kroos, Gareth Bale, Marco Asensio, Marcos Llorente, Jesús Vallejo či Mariano Díaz.