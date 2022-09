Real Madrid triumfoval v Glasgowe i bez zraneného Benzemu, Mbappé a Haaland vstúpili do Ligy majstrov s dvomi gólmi (video)

Futbalisti Realu Madrid vykročili do novej sezóny Ligy majstrov 2022/2023 presvedčivým víťazstvom 3:0 na trávniku Celticu Glasgow. Obhajca minulosezónneho triumfu zvládol zápas F-skupiny na horúcej škótskej pôde napriek tomu, že už v 30. minúte prišiel o zraneného kapitána Karima Benzemu.

Francúz, ktorý v uplynulej edícii 15 gólmi v dvanástich zápasoch vystrieľal „bielemu baletu“ rekordný 14. titul európskeho klubového šampióna, mal pravdepodobne problémy s kolenom a rozsah zranenia zatiaľ nie je známy.

Ancelotti je s výkonom Realu spokojný

Madridčania však v Glasgowe držali taktovku stretnutia pevne vo svojich rukách a napokon sa strelecky presadili tri razy, keď postupne skórovali Vinícius Júnior, Luka Modrič a Eden Hazard.

„Na ihrisku Celticu musíte bojovať. V prvom polčase sme to ´ukopali´ bez ujmy a druhý polčas bol už v našom podaní exhibícia. Mužstvo hralo veľmi dobre a som maximálne spokojný,“ povedal na tlačovej konferencii kouč Realu Carlo Ancelotti, ktorý sa vyjadril aj k zdravotnému stavu Benzemu: „Nezdá sa, že by to bolo vážne. Počkáme do zajtra, ale prvé signály naznačujú, že sa nemusíme obávať.“

Štyri góly z piatich pokusov

Taktiež v „efku“ v utorok nestačil nemecký tím RB Lipsko na ukrajinský Šachtar Doneck, ktorému v domácom prostredí podľahol vysoko 1:4. Na trávniku žiaril predovšetkým 21-ročný ukrajinský supertalent Mychajlo Mudryk, ktorý strelil gól a na ďalšie dva prihral.

„Ani v tých najdivokejších snoch som si nedokázal predstaviť takýto zápas so štyrmi strelenými gólmi,“ poznamenal kapitán „baníkov“ Taras Stepanenko. Paradoxom stretnutia bolo, že Šachtar zaznamenal štyri góly z piatich streleckých pokusov.

Mbappé najmladším hráčom s 35 gólmi

V šlágri večera v rámci H-skupiny francúzsky majster Paríž St. Germain triumfoval v Parku princov nad talianskym Juventusom Turín 2:1. Obe „trefy“ domáceho mužstva prešpikovaného hviezdami svetového formátu zaznamenal ešte do prestávky Kylian Mbappé.

„Stará dáma“ po prestávke znížila zásluhou Američana Westona McKennieho, no z jej strany to bolo všetko a na body napokon nedosiahla.

Mbappé sa vo veku 23 rokov a 260 dní stal najmladším hráčom, ktorý dosiahol 35 gólov v európskom pohári číslo jeden. Obral o rekord svojho súčasného spoluhráča Lionela Messiho, ktorý bol v čase dosiahnutia tohto míľnika starší o 47 dní.

„Odohral skvelý zápas. Som veľmi spokojný s jeho hrou. Keď sú naši traja útočníci takto prepojení s krajnými obrancami, naša hra je mimoriadne živá a to je pre našich súperov veľmi nebezpečné,“ poznamenal kouč PSG Christophe Galtier.

Dvojgólový Haaland tímu zaručil výhru

Rovnako ako Mbappé zažil dvojgólový večer i kanonier anglického Manchestru City Erling Haaland. Nór sa „gólovým dvojbalením“ podieľal na triumfe anglického šampióna v rámci G-skupiny na ihrisku FC Sevilla (4:0). Haaland v prvom prípade vyťažil z prihrávky belgického tvorcu hry Kevina De Bruyneho, pri druhom zásahu ho presne našiel Phil Foden.

„Snažím sa robiť svoju prácu, dobre sa hýbať, vytvárať čo najviac šancí, pretože viem, že Erling bude na tom správnom mieste. V tejto chvíli strieľa góly on,“ poznamenal De Bruyne. Dvadsaťročný Haaland nasúkal od letného príchodu z Borussie Dortmund v ôsmich súťažných dueloch už 12 gólov.

V druhom zápase G-skupiny si spomenutý Dortmund doma poradil s dánskym FC Kodaň (3:0), za ktorý odohral celé stretnutie slovenský stopér Denis Vavro.

Chelsea podľa Tuchela chýba všetko

Pri vstupe do skupinovej časti sa vôbec nedarilo inému anglickému zástupcovi FC Chelsea. Šampión LM z predminulej sezóny prehral v dueli E-skupiny na trávniku chorvátskeho Dinama Záhreb 0:1, keď jediný zásah strelil už v 13. min Mislav Oršič.

„Jednoznačne nie sme tam, kde by sme mali byť alebo kde by sme sa mohli nachádzať. V tejto chvíli nám chýba všetko,“ kriticky skonštatoval tréner Chelsea Thomas Tuchel.