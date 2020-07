Real Madrid získal 34. majstrovský titul. Má výnimočnú príchuť, vraví tréner Zidane

Spanilá jazda futbalistov Realu Madrid za ziskom 34. majstrovského titulu sa úspešne uzavrela. Posledným kamienkom do víťaznej mozaiky bol štvrtkový triumf nad Villarrealom 2:1.

Hoci po dvoch góloch Karima Benzemu hostia v 83. min efektnou hlavičkou Iborru znížili, dráma sa nekonala. V rovnakom čase totiž obhajca FC Barcelona prekvapujúco doma šokujúco s Osasunou (1:2) a pred posledným kolom stratil aj teoretickú šancu ohroziť veľkého rivala.

„Je to jeden z najlepších dní v mojej profesionálnej kariére. Po tom všetkom, čím sme si prešli, to chutí dvojnásobne. Želal by som si, aby sme mohli oslavovať s fanúšikmi. Verím však, že sa doma úrimne tešia z nášho triumfu,“ uviedol tréner „bieleho baletu“ Zinedine Zidane.

Práve on má na znovuzrodení kráľovského veľkoklubu zrejme najväčší podiel. Charizmatický Francúz sa dobrovoľne porúčal z lavičky „Bieleho baletu“ v roku 2018 po tom, čo získal domáci ligový titul a najmä dovŕšil víťazný hetrik v Lige majstrov.

Potom prišla neúrodná sezóna a po necelom roku návrat niekdajšieho fenomenálneho futbalistu na lavičku jedného z najostrejšie sledovaných klubov v Európe.

Obeta každého hráča

Vlani to ešte na suverénny FC Barcelona nestačilo (Real skončil v tabuľke až tretí aj za mestským rivalom Atléticom), ale v tejto sezóne výrazne poznačenej koronavírusom, išli Los Blancos od víťazstvu k víťazstvu. Doslovne to platí o záverečných desiatich zápasoch po reštarte La Ligy po koronavírusovej prestávke.

„Prvý titul v La Lige bol krásny, ale tento má výnimočnú príchuť. Získali sme ho v sezóne, v ktorej sme boli dva mesiace zatvorení doma a čakali, čo sa bude diať. Potom sme a vrátili a v zmenených podmienkach získali titulu. A to bolo najťažšie. Je za tým obeta každého hráča, všetko sa to však vyplatilo,“ skonštatoval 48-ročný Zidane.

„Bola to zvláštna sezóna. Po skončení núteného domáceho väzenia sme vedeli, že musíme vyhrať každý svoj zápas a čakať na zaváhanie Barcelony. Nemali sme nárok na chyby. Podarilo sa to a sme nevýslovne šťastní,“ vyhlásil Sergio Ramos, ktorý získal piaty domáci titul počas pôsobenia v Madride.

Lídrom kabíny kapitán Ramos

Po záverečnom hvizde súboja s Villareallom sa tréner Zidane ocitol nad hlavami hráčov. Biele konfety vypustili na Štadióne Alfreda Di Stéfana vo chvíli, keď Ramos v inak komornej atmosfére preberal víťaznú trofej. Skutočnej oslave chýbala pravá divácka kulisa, ale hráči sa tešili aj za svojich fanúšikov.

Majster sveta z roku 1998 Zidane vyhlásil, že aj v ťažkých časoch sa snažil o dobré vzťahy s hráčmi a budovanie tímového ducha.

Za jednoznačného lídra kabíny označil skúseného obrancu a zároveň kapitána Segia Ramosa. „Sú to všetko výnimoční profesionáli a ja mám pred nimi rešpekt. Najdôležitejšie sú však vzťahy a na ich vrchole je náš vodca Sergio Ramos. Máme aj ďalších kapitánov Marcela, Varana a Benzemu, ale skutočný líder je Sergio. To vám povie každý ´madridista´,“ pokračoval Zidane.

Na otázku, prečo napriek chvíli na ktorú všetci v Madride čakali tri roky, zachováva svoj rezervovaný postoj, Zidane vyhlásil. „Som taký, aký som. Nie som príliš výrečný a nedávam najavo veľa emócií. Šťastie nie je o množstve hluku, ale o vnútornom prežívaní. Vo vnútri som práve najšťastnejší človek na svete.“