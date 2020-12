Real ukončil víťaznú šnúru Atlética, Zidane hovorí o skvelom týždni a z hráčov je nadšený

Dvadsaťšesťzápasovú šnúru bez prehry v podaní futbalistov Atlética Madrid v španielskej La Lige ukončili ich odvekí mestskí rivali. Real ovládol sobotňajšie madridské derby, keď na prechodnom domovskom Štadióne Alfreda Di Stéfana zvíťazil 2:0 a vrátil sa naspäť do „pretekov“ o majstrovský titul.

„Biely balet“ momentálne stráca na Atlético so zápasom k dobru tri body, výraznejšie manko v prípade prehry by sa však tímu Zinedina Zidana doháňalo podstatne ťažšie. „Od začiatku do konca sme hrali skvele, zvlášť, keď si uvedomíme, že Atlético predtým neprehralo 26 duelov. Podali sme vynikajúci výkon, vysoko sme napádali a dokázali sme udržať tempo počas celého stretnutia,“ vyhlásil Zidane na oficiálnej klubovej stránke.

Výhru neoslávia

Po výsledkovej „minikríze“, keď v La Lige podľahol Deportivu Alavés (1:2) či v Lige majstrov prehral so Šachtarom Doneck (0:2), „Los Blancos“ zvládli mimoriadne náročný týždeň na výbornú.

Najskôr uplynulú sobotu triumfovali v Seville nad miestnym FC (1:0), potom si v „hodine dvanástej“ výhrou nad Borussiou Mönchengladbach (2:0) zabezpečili víťazstvo v skupine aj postup do osemfinále LM a napokon prekonali aj doterajšieho suveréna ligovej sezóny.

„Bol to týždeň s tromi skvelými víťazstvami. Som nadšený z hráčov, že to vybojovali. Nebudeme však nič oslavovať, pretože sme ešte nič nevyhrali. Vylepšili sme niekoľko vecí a aj vystúpenie proti Atléticu bolo výsledkom práce počas ostatného týždňa,“ dodal 48-ročný kouč Realu, ktorý v dueloch so Simeonem neprehral v ostatných siedmich prípadoch.

Tréner nemal jasno

Atlético v prestížnom stretnutí mnoho nepredviedlo a brankár Realu Courtois musel prvýkrát výraznejšie zasiahnuť až za stavu 2:0, keď v 80. min vyrazil hlavičku Saúla Ňígueza. „Los Colchoneros“ boli úplným opakom toho, čo predvádzali v ostatných mesiacoch. Na scéne La Ligy predtým prehrali ešte 1. februára, zhodou okolností tiež na pôde Realu Madrid (0:1) – akurát na Štadióne Santiaga Bernabéua.

„Pred niekoľkými dňami sme v Salzburgu museli vyvinúť veľké úsilie, mali sme obavy z vypadnutia v Lige majstrov. Na našich pleciach bolo dosť veľa emocionálnej ťarchy, ale nechcem sa na to vyhovárať. Proti Realu sme hrali zle – tréner nemal jasno, ako čo najlepšie zvládnuť zápas a mužstvo neurobilo to, čo sa od neho očakávalo. Musíme sa zlepšiť,“ skonštatoval po stretnutí Argentínčan Simeone.