Reality show. Opustený ostrov. A 8 súťažiacich. Triler Napospas

Doteraz som sa snažila stavať k problémom čelom, otvorene diskutovať, no už to očividne nemalo zmysel. Z komunitného systému sme prešli na politikárčenie a manévrovanie. Viedli sme zákopové vojny. Práve som vyhrala prvý konflikt – pasce a králiky sa stali mojou vojnovou korisťou. Už nebudú žiadne tajné hostiny.

Ak máte radi dobrodružné, akčné a skvele napísané psychotrilery, máme pre vás senzačný tip. 8 súťažiacich v novej reality show. Opustený ostrov a loď, ktorá sa mala po nich vrátiť…no neprišla. Koľkí napokon prežijú? To je nový triler Napospas .

Pozrite si booktrailer:

Opustený ostrov

Osem súťažiacich

Reality šou, v ktorej niet víťazov

Ôsmi ľudia – štyri ženy a štyria muži, ktorí sa dovtedy nepoznali -, sa dobrovoľne ocitnú na neobývanom ostrove pri pobreží Škótska, aby sa pred všadeprítomnými kamerami, no bez kontaktu s okolitým svetom pokúsili vytvoriť fungujúcu, sebestačnú komunitu. V drsných podmienkach, s minimom potrebného vybavenia. Majú na to necelý rok, potom po nich produkcia reality šou Posledné útočisko pošle loď a vrátia sa do civilizácie.

Netrvá však dlho a súťažiacim sa tento „sociálny experiment“ načisto vymkne z rúk: namiesto toho, aby ťahali za jeden povraz, čoraz častejšie vznikajú medzi nimi roztržky, utvárajú sa a rušia účelové spojenectvá. Napätie na ostrove sa vystupňuje do krajnosti, keď v stanovenom termíne žiadna loď po osadníkov nepríde. Počiatočné antipatie väčšiny voči samotárskej Maddy, ktorá do žiadnej skupinky nezapadla, napokon prerastú do otvoreného nepriateľstva a Maddy s hrôzou zisťuje, že má proti sebe sedem na všetko odhodlaných zúfalcov…

Foto: Bux.sk

Na ostrov ich prišlo osem.

Koľkým z nich sa podarí prežiť?

Napospas je svižný, dynamický a pútavý príbeh. Nenudili ani pasáže, kde partia hľadá jedlo, stavajú si prístrešok, objavujú ostrov, diskutujú.

Zamilujete si hlavnú postavu Maddy, rozprávačku, ktorá je tak trošku outsiderkou a vy od začiatku tušíte, čo sa asi bude diať…no aj tak vás to ťahá dopredu. Chcete to čítať a miestami pozeráte s otvorenými ústami, čo všetko si musela od ostatných súťažiacich vytrpieť. Pritom nie je to žiadna naivka, vidí čo sa deje a správne to v duchu aj analyzuje. No musí myslieť dopredu, tiež na kamery, ktoré všetko snímajú… jednoducho veľmi dobre vystihnutý charakter a samotná postava.

Exkluzívne autorka Sarah Goodwinová o svojej knihe:

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis