Rebélia poslancov mi znemožní rokovať s EÚ o novej dohode o brexite, sťažuje sa Johnson

Britský premiér Boris Johnson v pondelok večer vyhlásil, že nechce predčasné voľby, ktoré by podľa niektorých opozičných politikov najlepšie vyriešili patovú situáciu na britskej politickej scéne. Podľa premiéra by voľby boli len „ďalším nezmyselným zdržaním“ na ceste k brexitu.

O tom, že premiér zvažuje, že by v istom prípade požiadal parlament o vypísanie predčasných volieb, informovali predtým viaceré britské médiá. Pre predčasné voľby už podľa niektorých informácií vybral aj termín – 14. október.

Britská BBC aj po večernom Johnsonovom vyhlásení, že voľby nechce, naďalej s odvolaním sa na zdroje blízke vláde tvrdí, že ak premiéra tento týždeň nepodporia poslanci v dôležitom hlasovaní, premiér je pripravený navrhnúť parlamentu predčasné voľby.

Nový zákon by mal oddialiť brexit

Britský parlament by mal už v utorok rokovať o novom zákone, ktorý by znemožnil Johnsonovi uskutočniť 31. októbra brexit „bez dohody“, teda vystúpenie krajiny z Európskej únie bez dohody s EÚ, ktorá by ho upravovala. Návrh zákona podporujú nielen opoziční labouristi a liberáli, ale aj časť poslancov Johnsonovej Konzervatívnej strany.

Podľa tohto návrhu, ak sa do 19. októbra nepodarí dosiahnuť novú dohodu s úniou o brexite, časový limit na jeho uskutočnenie sa posunie o ďalšie tri mesiace, teda do 31. januára. Termín 19. októbra je zvolený preto, lebo deň predtým sa skončí najbližší summit EÚ, ktorého hlavnou témou bude podľa všetkého práve brexit.

Poslancom sa vyhráža vylúčením zo strany

Johnson sa poslancom vlastnej strany, ktorí plánujú tento zákon podporiť, vyhráža tým, že ich dá vylúčiť zo strany a nahradí ich politikmi, ktorí budú schvaľovať jeho plán na odchod z EÚ hoci aj bez dohody.

Mnohí poslanci Konzervatívnej strany však už avizovali, že za tento zákon budú hlasovať aj tak, pretože – ako sa mnohí z nich vyjadrili – sú pripravení nadradiť záujmy krajiny nad záujem o svoje vlastné politické prežitie.

Ako v pondelok večer povedal britský premiér, ak poslanci tento zákon prijmú, znemožnia mu tým ďalšie rokovania s Európskou úniou o novej dohode o brexite.

Johnson totiž napriek jasnému a opakovanému „nie“ zo strany predstaviteľov únie tvrdí, že zmena dohody je ešte možná, a to údajne najmä teraz, keď únia vidí, že pod jeho vedením je Británia „pripravená odísť z EÚ stoj čo stoj“.

Ak by teda poslanci prijali navrhovaný zákon, britskej vláde to podľa Johnsona „podrazí nohy“.

Johnson ďalší odklad brexitu nedopustí

Premiér podľa vlastných slov „za žiadnych okolností“ nedopustí ďalší odklad brexitu.

Práve obávaný brexit „bez dohody“ je podľa mnohých pozorovateľov scenár, o ktorý sa Johnson usiluje. Deklaruje síce, že chce donútiť úniu na zmenu aktuálnej dohody o brexite, keďže tá Londýnu nevyhovuje, no ide už len o vojnu slov medzi ním a predstaviteľmi EÚ, ktorí mu opakovane potvrdili, že túto rozsiahlu a komplikovanú dohodu už znova otvárať nebudú.

Johnson stále trvá na tom, že Británia musí úniu opustiť v aktuálne dohodnutom termíne, ktorým je 31. október, či už s dohodou, alebo bez nej.

Otázna je hranica medzi Írskom a Severným Írskom

Z tohto scenára majú nočné mory nielen zástancovia európskej integrácie, ale aj predstavitelia britského biznisu a tiež akýchkoľvek subjektov, ktoré sú naviazané na európskych partnerov.

Najpálčivejšou otázkou je hranica medzi Írskom a Severným Írskom, ktorá sa po brexite stane jedinou pozemnou hranicou medzi Britániou a EÚ, a prípadné budovanie reálnych hraníc by tu ľahko mohlo podnietiť nové kolo násilností medzi severoírskymi unionistami a katolíkmi.