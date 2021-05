Rebelujúceho poslanca Čepčeka zrejme čaká definitívny koniec v OĽaNO

Poslanec Martin Čepček by mal skončiť v najsilnejšom vládnom klube OĽaNO. Pre portál Webnoviny.sk to povedal poslanec OĽaNO Ján Krošlák. Dôvodom vylúčenia Čepčeka by mali byť jeho hlasovania za zákony, ktoré predkladá do parlamentu opozičná ĽSNS.

Čepček rozvíril politickú hladinu už vlani v septembri, keď predložil novelu interrupčného zákona. Hovoril, že ústavu a koaličnú zmluvu dodržiava, ale nepovažuje za normálne správanie roky usmrcovať bezbranné deti, preto im chce dať možnosť narodiť sa.

Od premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) si vtedy vypočul kritiku. Matovič povedal, že je jedno, či sa poslanec odtrhne, lebo klub má dostatočnú rezervu. Z vtedajších 95 koaličných poslancov, má klub OĽaNO 53 poslancov.

Nechcel Kolíkovú

Poslanec Čepček ako jediný z klubu OĽaNO v pondelok 10. mája hlasoval za návrh Smeru odvolať ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí). Vyčítal jej podporu liberálov, predlžovanie núdzového stavu alebo aj to, že bojuje proti referendu. Poslanci OĽaNO, ktorí nechceli porušiť koaličnú zmluvu a mali tiež výhrady ku Kolíkovej, sa na hlasovaní nezúčastnili.

Poslanec Martin Čepček Foto: FC Martin Čepček

Dôveru klubu k Čepčekovi narušili jeho hlasovania s Kotlebovou ĽSNS. Začiatkom februára tohto roka dostal preto od klubu „dištanc“. To znamená, že sa dočasne nezúčastňuje na zasadnutiach klubu v parlamente. Tri mesiace nemôže využívať výhody klubu. Nemal k dispozícii právny a mediálny tím.

Predseda klubu Michal Šipoš Webnovinám povedal, že tento stav bude trvať ešte aj počas júnovej schôdze.

Hlasuje za zákony, nie za klub