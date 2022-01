Recept na šesťgólové víťazstvo nad Rusmi? Hrať perfektne a nerobiť technické chyby, vraví Ďuriš

Majstrovstvá Európy v hádzanej mužov majú v pondelok od 18.00 h v Košiciach na programe aj slovensko-ruský šláger. Pôvodne to vyzeralo tak, že Slovákom bude po triumfe nad Litovčanmi (31:26) na postup do ďalšej fázy šampionátu stačiť akékoľvek víťazstvo, ale nečakané ruské vzopätie proti favorizovanému Nórsku (23:22) im urobilo škrt cez rozpočet.

Pri predpokladanom víťazstve Nórska nad Litvou musia Slováci zdolať Rusov minimálne o šesť gólov, ak sa chcú presunúť do štvrťfinálovej skupiny v Bratislave.

Rusi predviedli skvelý výkon

„Tešili sme sa dve hodiny, ale už sme sa z toho vyspali a povedali si, že to ideme skúsiť. Veď na to sme tu. Všetci sme čakali, kedy si už budeme môcť zahrať na tomto šampionáte, takže to len tak nepustíme. Nikto nečakal, že sa to medzi Ruskom a Nórskom skončí takto. Musím však uznať, že Rusi naozaj ukázali veľmi peknú hádzanú a prevýšili Nórov vo všetkom. Bolo to pre nás sklamanie, že Rusi vyhrali, ale taký je šport a aj v tom je krásny. Teraz to budeme mať náročnejšie, ale my máme svoje ciele a aj na posledný zápas v základnej skupine sa dôkladne pripravíme,“ vyhlásil kapitán tímu SR Ľubomír Ďuriš na webe slovakhandball.sk.

Podľa 34-ročnej skúsenej strednej spojky prípadné víťazstvo nad Ruskom o šesť gólov by bola veľká vec. „Mali sme taktickú prípravu, niečo sme si na nich nachystali a pôjdeme do toho súboja ako do predošlých dvoch a na konci sa uvidí, či na to budeme mať dostatok síl. Chceli by sme si splniť náš sen – dostať sa ďalej, ale bude to náročné,“ skonštatoval Ďuriš.

Favorizovaní Nóri inkasovali lacné góly

Ruskí reprezentanti predviedli proti favorizovaným severanom výborný výkon v defenzíve, o čom svedčí počet inkasovaných gólov.

„Prekvapilo ma, že dostali veľmi málo gólov. Rusi sú vysokí, majú celkom pohyblivú obranu, ich brankár je vo veľmi dobrej forme. Tým, že sme nižší, mali by sme hrať rýchlejšie a využívať voľné priestory. Samozrejme, nerobiť technické chyby. Nóri ich spravili dosť a dostali veľa lacných gólov. Povedal by som, že musíme hrať perfektne a potom máme šancu na úspech,“ dodal Ďuriš na webe Slovenského zväzu hádzanej.