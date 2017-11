Recept na víťazstvo: Domov plný nákupov, jedla a zábavy.

BRATISLAVA 8. novembra 2017 (WBN/PR) – Miesto ako žiadne iné. Môžete tu kvalitne nakúpiť , pochutiť si na výbornom jedle či kávičke a aj skvelo stráviť voľný čas s vašou rodinou či domácim miláčikom. A netreba chodiť ani ďaleko! Aký je recept na vytvorenie a úspech takého miesta?

All inclusive.

Dôležité je uspokojenie všetkých potrieb ľudí . Toto všetko sa môže vojsť pod jednu strechu. Motorizovaným návštevníkom zabezpečíte na vonkajšom alebo podzemnom parkovisku pohodlné parkovanie na takom počte parkovacích miest, že sa len sotva budú dať všetky obsadiť. Ostatným návštevníkom umožníte zdarma kyvadlovú dopravu alebo MHD linky a postaráte sa tým o ľahký prístup do vašich priestorov. Samozrejme netreba zabudnúť na kvalitu ponúkaných služieb. Na všetky tieto benefity myslelo najmladšie nákupné centrum Bory Mall v Bratislave. Aké je ich tajomstvo úspechu?

Každým (k)rokom bližšie k ľuďom.

Každý deň nové svitanie prináša nové príležitosti. Každý rok sa zdolávaním nových výziev približujú bližšie k ľuďom. Za 3 roky sa im podarilo prekročiť všetky očakávania. Vybudovali si stabilnú pozíciu na trhu medzi bratislavskými nákupnými centrami. Pýtate sa, ako to dosiahli? No predsa tak, že neprestávajú prekvapovať novými značkami, novými službami a novými možnosťami, ako stráviť príjemný čas s rodinou. Navyše neustálym rozširovaním portfólia značiek postupuje aj ponuka mesta na vyššiu úroveň. Čím sú ešte „špeci“?

Vychytávky, ktoré nájdete len v Bory Mall.

Bory Mall myslelo aj na to, ako byť jedinečný. Módne portfólio nákupného centra bolo nedávno posilnené o veľa nových značiek ako iStyle, Nautica, Gant, Silvian Heach, WTF!, Zeiss Vision Center, s.Oliver, Muziker, MET-Diesel-Emporio Armani, Björn Borg, U.S. Polo Assn., Starý otec, Biotech USA, Faunex a Veselá Veverička. Mnohé nenájdete nikde inde, len tu.

Svet zábavy a jedinečné podujatia.

Ponúkajú naozajstný zážitok z nakupovania. Pre deti tu funguje viac ako stovka hracích zostáv, Megahrad, bazén a ďalšie. Všetko nájdete v detskom Svete zábavy Buppi – najväčšom vonkajšom ihrisku pre deti postavenom pri nákupnom centre. Pravidelné rodinné eventy počas celého roka a letné večery v otvorenej záhrade nazvané Letné Tornádo zaručujú zábavu a oddych aj pre dospelých. Zimu v Bratislave môžete tráviť aj športovo – napríklad na klzisku, ktoré sa každý rok otvára aj v Bory Mall. Dokonca si môžete požičať i korčule. No nekúp to! Naozaj nemusíte, lebo je to zadarmo.

Každý rok veľkolepá oslava narodenín.

Blíži sa oslava 3. narodenín tohto nákupno-zábavného centra, ktorá bude opäť vo veľkom štýle. Ohňostroj, súťaž o Najkrajšiu tortu, moderátor Junior, známe tváre zo seriálov TV JOJ, Super karaoke, muzikál MAMMA MIA! a nesmrteľné hity skupiny ABBA sa postarajú v sobotu 11.11. o obrovskú porciu narodeninovej zábavy. Bude sa krájať okúzľujúca narodeninová torta a aby toho nebolo málo, osobnosti obľúbenej relácie Moja mama varí lepšie ako tvoja predvedú svoju kuchársku show. Skvelá zábava vyústi po dvadsiatej hodine do nádherného ohňostroja. Bory Mall má naozaj všetko, čo potrebujete, bližšie než si myslíte. Práve to je ich receptom na víťazstvo. Narodeninová oslava patrí medzi najnavštevovanejšie udalosti roka. Vidíme sa teda v sobotu 11.11. v Bory Mall!