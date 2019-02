Recidivista Mário nenastúpil do výkonu trestu, vyhováral sa na stratený občiansky preukaz

BANSKÁ BYSTRICA 7. februára (WebNoviny.sk) – Trest osem mesiacov odňatia slobody nepodmienečne za marenie výkonu úradného rozhodnutia potvrdil dnes odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 26-ročného Mária Suchého z Novej Bane.

Skutok spáchal recidivista Mário tým, že ignoroval výzvu súdu na nástup do výkonu trestu a vyhovoril sa na to, že nemá občiansky preukaz.

Dosť času na vybavenie dokladu

Suchého odsúdili na dva roky nepodmienečne za zneužívanie platobnej karty v súbehu s krádežou. V decembri 2017 prevzal výzvu súdu, aby do výkonu trestu nastúpil 29. januára 2018. Suchý to ignoroval a tvrdil, že bol už aj zbalený, ale práve v ten deň musel ísť vybaviť na políciu nový občiansky preukaz, keďže bez toho ho do väzenia nezoberú.

V minulosti osemkrát súdne trestaný Suchý tým spáchal prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Treba tiež dodať, že na výhovorku o vybavovaní nového občianskeho preukazu mu „neskočil“ tak prvostupňový, ako ani odvolací súd. Suchý mal totiž dosť času si doklad vybaviť, pretože výzvu súdu dostal viac ako mesiac pred nástupom.

Bol viackrát trestaný

Nehovoriac o tom, že stratu občianskeho oznámil už v septembri 2017. Na príkaz súdu 2. februára polícia Suchého do väzenia priviedla.

Doteraz bol Suchý trestaný za vydieranie, ublíženie na zdraví, krádež, poškodzovanie cudzej veci a iné. Podľa súdu je to páchateľ, ktorý sa trestnej činnosti dopúšťa úmyselne a uložené tresty neviedli k náprave. Navyše aktuálny prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia spáchal v skúšobnej dobe podmienečného prepustenia z ostatného výkonu trestu.