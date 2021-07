Redaktorka RTVS prejde na bicykli viac ako 400 km v rámci charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku

Redaktorka a moderátorka programu Rádia Slovensko Dobré ráno, Slovensko!, Marianna Kovácsová, prejde počas leta na bicykli naprieč Slovenskom. V novom charitatívnom projekte Rádio Slovensko Slovensku priblíži osudy ľudí, občianskych združení, ale aj zvieracích útulkov, ktoré sú združené v projekte ludialudom.sk. Pridať sa k nej a pomôcť svojou troškou budú môcť aj poslucháči Rádia Slovensko.

Rádio Slovensko prinesie vo svojom vysielaní v termíne od 26. júla do 20. augusta denný projekt Rádio Slovensko Slovensku – každým dobrým skutkom vyladené. Poslucháči vďaka nemu spoznajú rozličné osudy ľudí, združení či organizácií, ktoré hľadajú pomoc prostredníctvom spolupráce s portálom ludialudom.sk. Cieľom projektu je bližšie ich predstaviť a poukázať na potrebu súdržnosti a pomoci v dnešných časoch. „Veľmi sa mi táto myšlienka páči. V médiách, ktorými prechádza naozaj veľa rozličných zbierok, vnímame, že ľudia sú štedrí najmä počas vianočného obdobia. Naším cieľom je poukázať na potrebu súdržnosti a spolupatričnosti aj počas bežných dní v roku,” povedala redaktorka Marianna Kovácsová, ktorá vybraných respondentov navštívi, a to veľmi netradične – na bicykli. „Počas týchto dní prebicyklujem celé Slovensko, budem mať v nohách viac ako 400 km. Je to môj osobný vklad do tejto akcie a verím, že prinesie svoje ovocie. Rovnako verím, že sa ku mne po ceste pripoja ďalší cyklisti, ktorí aktivitu tiež aspoň niekoľkými kilometrami podporia,” dodáva odhodlane.

Marianna na svojej cyklotrase prejde 4 etapy. Prvú etapu predstavujú lokality Prešov, Sabinov, Torysa, Stará Ľubovňa, Kežmarok a Starý Smokovec. V druhej etape navštívi Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Zázrivú, Terchovú, Žilinu a Bytču. V tretej etape Nimnicu, Ilavu, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany a Trnavu. Posledná, štvrtá etapa, pozostáva z miest Trnava, Sereď, Galanta, Senec, Pezinok a Bratislava. Vo všetkých mestách spoznáme nielen ľudí či organizácie, ktoré potrebujú pomoc, ale aj ich bližších a vzdialenejších príbuzných a spolupracovníkov, ktorí nám osudy a potreby žiadateľov o pomoc priblížia.

Medzi prezentovanými príbehmi budú osudy detičiek aj dospelých s ťažkým zdravotným stavom, ale aj organizácie podporujúce slovenské hudobné talenty, cyklistické aktivity, združenie pomáhajúce rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými, detský domov, rodina postihnutá dôsledkami koronakrízy či organizácia zameraná na ochranu karpatskej divočiny. „Našu iniciatívu sme sa rozhodli spojiť s portálom ludialudom.sk, lebo je adresná,” povedal Milan Urbaník, intendant Rádia Slovensko, autor projektu: „Nejde o pomoc nejakej organizácii, ktorá prostriedky následne prerozdeľuje, ale o pomoc konkrétnym ľuďom, rodinám, organizáciám. Samozrejme, ak niekto bude chcieť pomôcť, nemusí si nutne vybrať z príbehov, ktoré budeme predstavovať v relácii Rádio Slovensko Slovensku.”

Konkrétne príbehy boli vyberané tak, aby predstavovali širokú škálu nielen ťažkostí, ale aj príjemných snáh, ktorými je popretkávané celé Slovensko a ktoré zároveň potrebujú pomoc či podporu.

„Som rád, že aj Rádio Slovensko bude mať svoj charitatívny projekt. Cieľ je rovnaký, ako v akomkoľvek počine takéhoto charakteru – pomoc,” povedal Urbaník, „Je mi jasné, že v úvodnom roku oslovíme len malú množinu tých, ktorí to potrebujú, ale verím, že v budúcich rokoch nájde táto iniciatíva Rádia Slovensko ďalšie pokračovanie a s dobrou myšlienkou a láskavou pomocou našich poslucháčov pomôžeme tam, kde to bude v našich spoločných silách.”

Príbehy a výzvy môžete počúvať na vlnách Rádia Slovensko od 26. júla pravidelne od pondelka do piatka v relácii Dobré ráno, Slovensko! s Petrou Bernasovskou a Richardom Dedekom, a následne počas celého dňa v krátkych reportážnych vstupoch.

