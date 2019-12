Reddit zablokoval desiatky účtov podozrivých zo zasahovania do blížiacich sa volieb v Británii

Sociálna sieť Reddit zablokovala 61 účtov, ktoré sú podozrivé zo zasahovania do nadchádzajúcich volieb vo Veľkej Británii. Účty podľa nej preukazovali rovnaký vzorec aktivity ako ruská dezinformačná operácia s názvom Secondary Infektion, ktorú odhalili skôr počas tohto roka.

Reddit znefunkčnil účty po vyšetrovaní uniknutia tajných vládnych dokumentov o obchode Veľkej Británie a USA po brexite. Úniku sa sociálna sieť začala venovať po tom, čo sa dokumenty stali súčasťou opozičnej kampane do parlamentných volieb, ktoré sa v Spojenom kráľovstve konajú 12. decembra.

Sociálna sieť uviedla, že verí, že únik dokumentov je „súčasťou kampane, o ktorej nahlásili, že pochádza z Ruska“. „Podarilo sa nám potvrdiť, že skutočne vykazovali model koordinácie,“ uviedol Reddit.

Johnson odmieta tvrdenia Corbyna

Opozičná Labouristická strana argumentuje, že dokumenty dokazujú, že Konzervatívna strana premiéra Borisa Johnsona sa usilujú o pobrexitovú dohodu s USA, ktorá by zvýšila ceny liekov a ohrozila Národnú zdravotnú službu (NHS).

Dokumenty na 451 stranách pokrývajú šesť kôl predbežných rokovaní medzi vyjednávačmi z USA a Spojeného kráľovstva a podľa lídra labouristov Jeremyho Corbyna dokazujú, že Johnson plánoval v rokovaniach predať NHS.

Johnson, ktorý po väčšinu času, keď sa rokovania konali, nebol ani premiérom, Corbynove tvrdenia odmieta. Pravosť dokumentov britská vláda dosiaľ nespochybnila.

Ministerka kultúry Nicky Morgan sa pre stanicu BBC vyjadrila, že vláda „hľadá a monitoruje“ čokoľvek, čo by mohlo naznačiť zasahovanie do britských volieb. „Z toho, čo sa dostalo na stránku a čo hovoria tí, ktorí o týchto veciach vedia, sa zdá, že to má všetky znaky nejakej formy zasahovania. A ak to tak je, očividne je to veľmi vážne,“ uviedla.

Správu o zasahovaní Rusov nezverejnili

Otázka zasahovania do volieb v Británii sa objavila už aj v uplynulých dňoch. Kritici spochybňujú konanie vlády, ktorá ešte nezverejnila správu parlamentného spravodajského výboru o predošlom údajnom zasahovaní Ruska do britskej politiky. Kritici tvrdia, že tieto informácie by mala vláda zverejniť ešte pred voľbami.

Noviny The Times of London bez uvedenia zdroja informovali, že správa hovorí, že ruské zasahovanie mohlo ovplyvniť referendu o brexite z roku 2016, ale dôsledky nemožno vyčísliť. Noviny tiež uviedli, že britské tajné služby podľa výboru nevenovali dostatok prostriedkov na boj proti hrozbe.

Výbor vraj tiež zdôraznil dopad článkov uverejnených ruskými spravodajskými servermi, ktoré sa šírili na sociálnych médiách.