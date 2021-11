Referendové otázky Smeru sú vzájomne podmienené, po prezidentke to potvrdila aj Via Iuris

Otázky, ktoré strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) chcela zahrnúť do petície za vypísanie referenda o predčasných voľbách sa jednoznačne vzájomne podmieňovali.

Mimovládna organizácia Via Iuris tak pre agentúru SITA reagovala na vyhlásenie prezidentky Zuzany Čaputovej počas tohto týždňa o tom, že vzájomne podmienené otázky zakazuje zákon o podmienkach výkonu volebného práva.

Mimovládka vysvetlila, že podľa prvej otázky sa malo najskôr rozhodnúť o tom, že volebné obdobie môže byť ukončené aj na základe referenda. V druhej otázke sa potom malo hlasovať o tom, či voliči súhlasia s tým, aby sa konkrétne volebné obdobie ukončilo skôr ako sú štyri roky. Stanovisko organizácie poskytla hovorkyňa Via Iuris Ivana Kohutková.

Otázky sú vzájomne podmienené

„Inými slovami, bez toho, aby dostatočný počet voličov odpovedal kladne na prvú otázku, nie je možné zisťovať odpoveď na druhú otázku. To však nie je možné dobre oddeliť, ak by sa o týchto otázkach rozhodovalo naraz. Hlavným problémom je, že takto položené otázky, a rovnako aj výsledok, by boli pre voličov mätúce,“ pokračovala mimovládna organizácia.

Zároveň zdôraznili, že podľa rozhodnutia Ústavného súdu SR z leta tohto roku nie je možné v referende hlasovať o jednorazovom skrátení konkrétneho volebného obdobia bez toho, aby bola najskôr zmenená ústava.

„Referendum je dôležitým inštitútom priamej demokracie. Okrem ústavy a zákona referendum vymedzilo aj do určitej miery kontroverzné rozhodnutie ústavného súdu z leta tohto roku. Bez ohľadu na rôzne názory na referendum však treba vychádzať z toho, že právny rámec tvorí okrem právnych predpisov aj rozhodovacia prax ústavného súdu, ktorú treba rešpektovať. Pri formulovaní otázok teda treba vychádzať zo zákona, rešpektovať ústavné limity a tiež názory ústavného súdu,“ uzavrela Via iuris.

Protizákonný postup

Predsedníctvo strany Smer-SD ešte v októbri schválilo znenie otázok na petičnú akciu o vyhlásení referenda o predčasných voľbách. S otázkami sa následne strana obrátila na prezidentku Zuzanu Čaputovú, od ktorej žiadali vyjadrenie, či by sa s dvomi referendovými otázkami obrátila na Ústavný súd SR, alebo by odobrila vyhlásenie referenda.

Tá však v stredu 10. novembra vyhlásila, že otázky sú vzájomne podmienené, a preto protizákonné. Zároveň však uviedla, že ak jej doručia petíciu s otázkou, či si občania želajú zmenu ústavy, aby sa referendom dalo skracovať volebné obdobie parlamentu, takéto referendum vypíše.