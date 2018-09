Referendum o brexite by sa mohlo zrejme opakovať, zvažujú labouristi na výročnom sneme

LONDÝN 24. septembra (WebNoviny.sk) – Britská Labouristická strana v pondelok vôbec po prvý raz pripustila, že by mohla podporiť konanie nového referenda o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie.

Briti sa v referende v roku 2016 vyslovili za brexit, no medzitým sa už situácia otočila a podľa aktuálnych prieskumov je už väčšina voličov proti odchodu krajiny z EÚ.

Labouristi, ktorí majú v Liverpoole už od pondelka výročný stranícky kongres, na ňom podľa schváleného harmonogramu v utorok prerokujú postoj strany k brexitu, pričom podľa delegátov „sú na stole všetky možnosti, vrátane zasadzovania sa za (opakované – pozn. SITA) referendum“.

Rešpektujú výsledky prvého hlasovania

Paradoxne, viaceré špičky strany síce konanie prípadného referenda začínajú akceptovať, no svorne odmietajú, aby jednou z možností, ktorú by mohli občania zaškrtnúť, bolo aj zotrvanie krajiny v EÚ a tým pádom anulovanie výsledkov predošlého referenda. Tento postoj pritom majú aj viacerí labouristi, ktorí sa v roku 2016 zasadzovali za zotrvanie v únii.

„Boli sme v minulosti za zotrvanie v únii, ale to hlasovanie sme prehrali, takže to musíme rešpektovať,“ vyjadril sa v pondelok napríklad hovorca ministra financií v labouristickej tieňovej vláde John McDonnell.

Rokovania o brexite medzi britskou vládou a Európskou úniou sa čoraz viac komplikujú, pričom obe strany sa navzájom obviňujú z toho, že za to môže tá druhá. Britská premiérka Theresa Mayová predstavila európskym lídrom na minulotýždňovom summite v Salzburgu jej plán odchodu z EÚ, ktorý však EÚ zmietla zo stola. Predseda Európskej rady Donald Tusk po skončení summitu vyhlásil, že Mayovej plán „nebude fungovať“.

Britské „vyberanie hrozienok z koláča“

Britská vláda by chcela, aby Londýn aj po odchode z EÚ zostal súčasťou európskeho jednotného trhu aspoň vo sfére výrobkov, teda nie vo sfére služieb či v iných oblastiach, ako je napríklad voľný pohyb osôb. To však únia odmieta a nazýva to „vyberaním si hrozienok“.

„Navrhnutý rámec spolupráce nebude fungovať, a nie najmenej podstatným dôvodom je to, že by sme tým riskovali podkopávanie jednotného trhu,“ vyjadril sa však Tusk, ktorý zároveň Mayovú požiadal, aby niektoré časti návrhu opätovne prepracovala.

Mayová však celý problém vidí inak a v článku, ktorý napísala pre nemecký denník Die Welt, trvá na tom, že ustúpiť musí únia a nie Londýn. Podľa Mayovej názory Veľkej Británie sa v priebehu času už menili a vyvíjali, čo podľa nej znamená, že jej krajina už svoju ochotu ustúpiť preukázala, a teraz je v tomto zmysle na ťahu Európska únia.

Najproblematickejšie časti brexitu

Mayová v článku v Die Welt dokonca tvrdí, že voľba už je dnes len medzi prijatím jej návrhu a tým, že sa Londýn a Brusel nedohodnú a Veľká Británia z únie vystúpi takzvane „na tvrdo“, bez akejkoľvek dohody.

Najproblematickejšími oblasťami brexitu naďalej zostávajú budúca ekonomická spolupráca medzi EÚ a Londýnom a najmä dohoda o režime na hraniciach medzi Írskom, ktoré zostáva členom EÚ, a Severným Írskom, ktoré ako súčasť Británie z EÚ odchádza. Hranica medzi Írskom a Severným Írskom bude po odchode Veľkej Británie z európskeho bloku jedinou pozemnou hranicou medzi EÚ a Britániou.

Hoci do samotného brexitu zostáva ešte pol roka, európski aj britskí činitelia potrebujú dosiahnuť dohodu o ňom už v priebehu najbližších týždňov, aby tak zostal ešte dostatok času na riadny ratifikačný proces v jednotlivých krajinách EÚ.