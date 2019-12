Reforma nemocníc je v ťahu. Koaličník Zelník ju však chváli

Reforma nemocníc, ktorá sa dlho očakávala, nakoniec nebude. Ale nie všetci koaliční poslanci zdieľali názor, že ju treba poslať kade ľahšie. „Stratifikácia nemocníc bol veľmi dobre pripravený materiál,“ uviedol predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo a koaličný poslanec za SNS Štefan Zelník.

Ako povedal pre webnoviny.sk, bolo by fajn, keby bol schválený ešte teraz, ale môže to byť aj dobrý podklad pre budúcu vládu.

Nevychádzalo sa zo zdravého rozumu

„Vychádzajme zo zdravého rozumu. Ak veci robíme opakovane často a dobre, asi v tom budeme lepší ako tí, čo to robia zriedkavo a nemajú na to podmienky,“ vysvetlil Zelník podstatu neschválenej stratifikácie. Je to podľa neho tak všade na svete.

Pellegrini ponúka reformu novej vláde

Vláda stiahla stratifikáciu z rokovania parlamentu. „Je mi veľmi ľúto, že sa naplnili moje obavy, že v predvolebnom období prevládli medzi poslancami politické skratky nad racionálnymi argumentmi a obava, že by stratifikácia alebo reforma nemocníc mohla byť zneužitá ako téma v predvolebnom zápase,“ vyhlásil premiér Peter Pellegrini.

Stratifikácia nemocníc zostáva kompletne pripravená pre novú vládu a nový parlament.

Zatiaľ všetci budú robiť všetko

Pri startifikácii malo ísť o novú koncepciu ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorej cieľom bolo zabezpečenie kvalitnej a dostupnej ústavnej zdravotnej starostlivosti pre pacienta.

Jej zmyslom bolo, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy, najmä invazívnych alebo operačných zdravotných výkonov, koncentrovali do nemocníc, kde na jej poskytnutie majú potrebné zručnosti a skúsenosti. Tým sa mala zabezpečiť lepšia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.