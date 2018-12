Reforma školstva nesmie byť rýchlo „zbúchaná“, analytik poukazuje nielen na chýbajúce učebnice

BRATISLAVA 27. decembra (WebNoviny.sk) – V roku 2008 prešiel náš vzdelávací systém reformou. Žiakom chýbali potrebné učebnice a niektoré nie sú dodnes.

Podľa analytika projektu To dá rozum Petra Dráľa to takto vyzerá, keď sa urobí reforma bez potrebných podporných opatrení. „Nemôže sa urobiť len zmena zákona, ktorá niečo školám nariadi. Musí sa na to pripraviť vedenie školy, učitelia aj učebné pomôcky,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA Dráľ.

Podľa neho sa síce prijala povinnosť vytvoriť školské vzdelávacie programy, no tie boli „zbúchané“ na papieri za jedno leto. „Keď sa to niekto snažil robiť poctivo, tak mu na to chýbali ľudské zdroje, učebnice alebo pomôcky. Niektoré učebnice vznikli veľmi rýchlo a nie sú kvalitnejšie ako boli tie staré, mnohokrát na seba dobre nenadväzujú a sú v nich aj chyby,“ povedal Dráľ.

Dráľ povedal, že od tejto reformy to je už desať rokov a aj na tomto príklade je vidieť, ako nás nepremyslené zásadné zmeny môžu dobehnúť. „Myslím, že pri prezentácii minuloročných zhoršených výsledkoch testovania žiakov riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania povedala, že toto je práve ročník, ktorý sa ako prvý učil v podmienkach narýchlo spravenej obsahovej zmeny vzdelávania. Javí sa mi to ako výstižné pomenovanie dôsledkov. Školy totiž prvé roky stratili pôdu pod nohami. A ak chceme, aby boli schopné prijať a realizovať akúkoľvek reformu, potrebujeme na to roky poskytovania systémovej pomoci,“ uzavrel analytik.