Reforma ústavy na Kube zmení súdnictvo a hospodárstvo, cieľom je najmä silnejšia ekonomika

HAVANA 14. júla (WebNoviny.sk) – Kuba odhalila nové detaily o reforme ústavy, ktorá by mala pretvoriť jej vládu, súdnictvo a hospodárstvo. Reforma, ktorú by tento mesiac malo schváliť Národné zhromaždenie, rozdelí úlohy hlavy štátu a vlády na dve a vytvorí funkciu premiéra.

Komunistická strana by mala zostať naďalej jedinou politickou silou v krajine a komunistický štát zase dominantnou ekonomickou silou. Po reforme by však už mala ústava uznať v kubánskej spoločnosti aj voľný trh a súkromné vlastníctvo. V rámci súdnictva by mala zase vzniknúť nová prezumpcia neviny.

V súvislosti s reformou ústavy, ktorej detaily popísal v sobotu hlavný štátny denník, by sa malo na Kube konať aj referendum. Očakáva sa, že reformu Kubánci schvália.