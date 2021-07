Reforma verejnej správy pripravovaná v časovom strese bude podľa Viskupiča nekvalitná

Ak bude reforma verejnej správy pripravovaná pod časovým stresom, pravdepodobne bude veľmi nekvalitná. Pre agentúru SITA to uviedol predseda združenia samosprávnych krajov SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

Do uskutočnenia reformy ostáva aktuálne 16 mesiacov, predseda SK8 však doteraz neeviduje, že by sa k téme reformy uskutočnilo akékoľvek stretnutie zástupcov štátu so zástupcami samospráv.

V centre pozornosti má byť občan

„Dosť ma prekvapuje, že sa hovorí už o nejakom type legislatívneho textu, ktorý má byť v septembri zaradený do legislatívneho procesu. Dúfam, že si čím skôr sadneme k rokovaciemu stolu a povieme si o reforme viac, pretože podľa našich skúseností ušiť reformu verejnej správy horúcou ihlou nerobí dobrotu,“ povedal Viskupič.

Predseda Výboru Národnej rady SR (NR SR) pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jozef Lukáč (Sme rodina) avizoval, že prvé stretnutie komisie pre reformu verejnej správy by sa na úrovni parlamentu mohlo uskutočniť v septembri.

Podľa Viskupiča by stretnutie nemalo byť koncom dialógu medzi zástupcami štátu a samospráv, ktorý bude spečatený rovno odhlasovaním návrhu reformy, ale začiatkom diskusií o jej podobe.

Podľa Viskupiča bude veľmi dôležité, aby v centre pozornosti nových pravidiel fungovania samospráv stál občan.

Hľadanie najvhodnejšieho modelu

Rozdelenie kompetencií medzi obce, mestá, kraje a centrálnu vládu by preto malo byť navrhnuté tak, aby každú kompetenciu vykonávala tá zložka verejnej správy, ktorá ju vie vykonať najlepšie.

Trnavský župan očakáva, že práve takáto diskusia o kompetenciách prinesie výslednú podobu najvhodnejšieho modelu územno-správneho delenia Slovenska.

Súčasné rozdelenie na osem samosprávnych krajov totiž zástupcovia samospráv nepovažujú za vhodné.

„Tým pádom to ale poďme urobiť kvalitne a nerobme si časové Damoklove meče. Tá reforma má mať iba jeden príznak. Buď bude kvalitná alebo nekvalitná. Ak bude robená pod časovým stresom, obávam sa, že bude veľmi nekvalitná,“ uzavrel Viskupič.