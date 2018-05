RegioJet investuje do vlastného vozového parku, pribudne aj nový vlak do Prahy

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) – Spoločnosť RegioJet, a. s., sa chystá v nasledujúcich týždňoch investovať do svojho vlakového vozového parku. Nakupuje štyri lokomotívy TRAXX od kanadského výrobcu Bombardier, nedávno zhotovené v Nemecku, a šestnásť vozňov Astra od rumunského výrobcu pre svoje medzinárodné linky z Prahy do Bratislavy, Viedne a Košíc.

Testovali ich v Česku

Dopravca v pondelok predstavil v Bratislave prvú zo štyroch lokomotív TRAXX. Po úspešnej testovacej jazde v Českej republike ich začína trvalo nasadzovať na vlaky z Prahy cez Brno do Bratislavy, postupne by sa mali objaviť aj v čele vlakov z Prahy do Viedne a do Košíc cez Žilinu. Ako RegioJet informoval, uvedený typ rušňa začína využívať ako prvý dopravca v ČR a SR.

„Nové viacsystémové lokomotívy sú zhotovené na rýchlosť 160 kilometrov za hodinu, známe sú predovšetkým vysokou spoľahlivosťou v prevádzke. Počas dvojtýždňovej skúšobnej prevádzky v Českej republike sme na nich nezaznamenali jedinú závadu,“ uviedol komunikačný koordinátor RegioJetu Martin Žarnovický. Rušňovodiči podľa prepravcu oceňujú ich stabilitu na trati.

„Aj preto plánujeme počas leta pridať k súčasným dvom rušňom ďalšie dva rovnakého typu, pričom do budúcna uvažujeme aj nad nákupom ďalších lokomotív,“ priblížil Žarnovický. RegioJet okrem nových lokomotív Bomardier TRAXX bude aj naďalej prevádzkovať rušne Siemens Vectron.

Ďalší vlak

Prepravca prevzal od výrobcu prvé dva zo šestnástich plánovaných vozňov Astra a postupne ich začína nasadzovať do prevádzky. RegioJet tak zvýši počet týchto vozňov zo súčasných desať na 26 a plánuje ich nasadzovať na všetky linky.

„Vďaka rozšíreniu vozového parku budeme môcť súčasne zaviesť do prevádzky ďalší nový vlak. Ten by mal od septembra premávať každý deň o 8:45 z Bratislavy do Prahy a o 17:21 späť z Prahy do Bratislavy. Celkovo by sme tak vlakmi spájali Bratislavu a Prahu v oboch smeroch až štyrikrát denne,“ dodal Žarnovický.

Expresné vlaky RegioJetu v prvom štvrťroku tohto roka prepravili rekordných 1,25 milióna cestujúcich. V porovnaní s rovnakým obdobím vlani cestovalo žltými vlakmi o 30 % viac ľudí. Výrazný nárast podľa dopravcu súvisí najmä s posilnením linky Bratislava – Praha, kde jeho vlaky premávajú trikrát denne, a v pláne je spomínané ďalšie spojenie. Spoločnosť pripravuje posilnenie kapacity súprav v letnej sezóne o ďalšie vozne.