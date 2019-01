RegioJet počas letnej sezóny spojí Bratislavu s pobrežím Jadranského mora

BRATISLAVA 20. januára (WebNoviny.sk) – Spoločnosť RegioJet, a. s., bude počas letnej sezóny od 31. mája do 5. septembra prevádzkovať autobusovú linku z Bratislavy do chorvátskeho Splitu so zastávkami v ďalších strediskách pri Jadranskom mori.

Nebudú stáť iba v Splite

Spočiatku pôjde o jeden spoj týždenne, tesne pred začiatkom letných prázdnin však plánuje dopravca počet spojov zdvojnásobiť. Informovala o tom spoločnosť s tým, že autobusy budú okrem Splitu zastavovať aj v letoviskách Zadar, Sukošane, Biograd, Pakoštane, Vodice, Šibenik, Primošten či Trogir.

„Cestovný poriadok nastavil RegioJet tak, aby čo najviac zodpovedal potrebám slovenských dovolenkárov a cestovným kanceláriám, organizujúcim pobyty slovenských klientov na chorvátskom pobreží,“ uviedol hovorca RegioJetu Aleš Ondrůj.

Aj dva autobusy na jeden spoj

Autobusy budú premávať z Bratislavy do Splitu každý piatok a utorok, z hlavného mesta SR budú odchádzať o 21:00, do Chorvátska prídu nasledujúce ráno a jazdu ukončia v Splite o 9:30.

„Späť zo Splitu budú premávať autobusy v sobotu a v stredu o 20:30, postupne priberú cestujúcich z ďalších letovísk a do Bratislavy sa vrátia ráno o 9:00,“ priblížil Ondrůj.

Cestovný poriadok podľa prepravcu zodpovedá termínom, kedy sa v Chorvátsku menia dovolenkové turnusy a vďaka odchodom z Chorvátska až vo večerných hodinách môžu dovolenkujúci stráviť ešte celý posledný deň na mieste dovolenky.

Chorvátsko patrí k vyhľadávaným krajinám Slovákov na letnú dovolenku. RegioJet pripravuje kapacitu posilových autobusov Irizar, v prípade záujmu bude nasadzovať na jeden spoj dva autobusy súčasne.