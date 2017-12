RegioJet pridáva vlakový spoj na Slovensko a predĺžil trasu jedného nočného vlaku

BRATISLAVA 10. decembra (WebNoviny.sk) – Spoločnosť RegioJet posilní od nedele 10. decembra vlakové spoje na Slovensko. Ako informoval hovorca RegioJetu Aleš Ondrůj, od nedele spoločnosť posilní priame vlakové spoje na trase Praha – Bratislava a späť o tretí pár a nočný vlak na trase Praha – Košice bude mať predĺženú trasu do Trebišova, Michaloviec a Humenného. Od júna 2018 potom RegioJet rozšíri počet vlakov na trase Bratislava – Praha o ďalší, štvrtý pár spojov.

Od 10. decembra tak RegioJet na trase Bratislava – Praha a späť celkom tri spoje v každom smere s odchodom z Prahy o 7:21, 11:21 a o 15:21. Príchod do Bratislavy budú mať o 11:12, 15:12 a 17:12. V opačnom smere vlaky budú odchádzať o 5:45, 12:47 a o 15:26, pričom do Prahy dorazia o 9:56, 16:56 a o 19:56. Všetky zastavia v Brne a v špičkách sa nasadzujú deväťvozňové súpravy.

Taktiež od nedele RegioJet predlžuje nočné vlaky RJ 1020 a RJ 1021 z Prahy cez Žilinu do Košíc až do Trebišova, Bánoviec nad Ondavou, Michaloviec, Strážskeho a Humenného. Na túto linku bude okrem klasických sedačkových vozňov nasadzovať aj ležadlové a lôžkové vozne. Odchod spoja RJ 1020 z Humenného je každý deň o 19:03, príchod do Prahy je o 5:52. V opačnom smere je odchod vlaku RJ 1021 o 21:48 z Prahy a príchod do Humenného o 8:33 ráno.

Ako Ondrůj dodal, RegioJet okrem toho chystá od decembra aj novú vlakovú linku z Viedne cez Brno do Prahy a autobusy z Bratislavy do Viedne plánuje predĺžiť až do maďarskej Budapešti.