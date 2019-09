RegioMedia – media representative pre regionálne rádiá, spustila sériu prieskumov počúvanosti regionálnych rádií. Ako prvé zmonitorovali počúvanosť Trnavského rádia. Z výsledkov vyplýva, že Trnavské rádio patrí v Trnave medzi tri najpočúvanejšie rádiá.

Ako uvádza Miriam Kittler, konateľka spoločnosti RegioMedia, „Dôvodom na spustenie prieskumov počúvanosti regionálnych rádií je fakt, že na Slovensku neexistuje prieskum počúvanosti rádií, ktorý by reálne meral regionálne rádiá a už vôbec nie v konkrétnych mestách a okresoch. Preto sme v spolupráci s prieskumnou agentúrou AKO spustili sériu prieskumov, zameraných na počúvanosť rádií v jednotlivých okresoch.“ Ako prvý bol pilotný prieskum na okresy, v ktorých je možné naladiť Trnavské rádio. Kvantitatívny reprezentatívny prieskum bol realizovaný na vzorke 750 respondentov. Postupne budú do konca roka 2019 realizované prieskumy na ďalšie regióny tak, aby sme mali informáciu o počúvanosti regionálnych rádií, ktoré sú v sieti RegioMedia.

Prvý zo série reprezentatívnych prieskumov bol realizovaný formou telefonického dopytovania na vzorke 750 respondentov žijúcich v okresoch Trnava, Hlohovec, Dunajská Streda, Galanta, Piešťany, Pezinok a Senec. Respondenti nepoznali zadávateľa prieskumu. Trnavské rádio je jedným z najmladších rádií na Slovensku.

Za necelé dva roky sa stalo obľúbenou stanicou nielen v Trnave, ale aj v širšom okolí. V spontánnej znalosti patrí podľa prieskumu medzi najznámejšie regionálne rozhlasové stanice („Viem že také rádio existuje“). Priamo v meste Trnava je na prvom mieste v známosti s výsledkom 58,1%. Zároveň je v meste treťou najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou, počúva ho aspoň občas až 23,3% poslucháčov. Za Trnavským rádiom sa umiestnili všetky ostatné rozhlasové stanice. Výnimkou je iba Rádio Expres a Rádio Slovensko.

Počúvanosť Trnavského rádia v regióne, kde je možné ho naladiť, je 23 000 poslucháčov. Typický poslucháč Trnavského rádia je v zrelom veku od 45 rokov, pričom takmer rovnomerne sú zastúpení muži aj ženy.

Z tých, ktorí toto rádio počúvajú, ho denne alebo viackrát do týždňa počúva až 76% poslucháčov. Priemerný čas počúvania presahuje 120 minút, takúto dĺžku uviedla tretina počúvajúcich. Najpočúvanejším časom je v Trnavskom rádiu predpoludnie (od 9.00 do 12.00 hod) a neskoré popoludnie (od 16.00 do 20.00 hod.). Podvečerný a večerný čas (po 16.00 hod.) počúva rádio spolu 57% z jeho poslucháčov.

„Potešilo nás, ako silné je Trnavské rádio až do večerného času. Takto dlhý prime-time je dobrou správou pre klientov,“ hovorí programový riaditeľ Trnavského rádia, Dušan Vančo.

Kde najčastejšie poslucháči ladia Trnavské rádio? V práci ho počúva 40% a doma 60% jeho poslucháčov. V aute ho ladí štvrtina poslucháčov. Dôvodom je regionálny dopravný servis Trnavského rádia, ktorý sa sústreďuje iba na regionálne cesty, k poslucháčom je tak najbližšie.

„Prieskum nám potvrdil, že regionálne rádiá sú autentické a oslovujú poslucháčov vo svojom regióne veľmi efektívne. Trnavské rádio je na trhu menej ako dva roky a za tento krátky čas dosiahlo skvelé výsledky. Chceme však ešte viac naplniť rastový potenciál, ktorý má.“ dodáva Vančo.

Trnavské rádio prináša poslucháčom zaujímavý regionálny obsah. Spravodajstvo vysiela netypicky päť minút pred celou, čo zdôrazňuje aj claimom „O 5 minút skôr ako ostatní“. Dáva priestor zaujímavým lokálnym hosťom a osobnostiam, ale aj regionálnym hudobníkom. Je neustále medzi poslucháčmi, vysiela z mnohých verejných podujatí.

