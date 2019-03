Regionálne rozdiely v nezamestnanosti sú podľa Jurzycu veľké, Richter víta zvyšovanie minimálnej mzdy

BRATISLAVA 3. marca (WebNoviny.sk) – Regionálne rozdiely na Slovensku z hľadiska miery nezamestnanosti sa podľa ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera (Smer-SD) na Slovensku znižujú.

Ako ďalej uviedol v nedeľnej relácii RTVS O päť minút dvanásť, príkladom môže byť okres Rimavská Sobota, kde bola pri jeho nástupe do kresla ministra práce nezamestnanosť 35 percent a v súčasnosti je 16 až 17 percent.

„Dôležité je, že ľudia pracujú. Najlepšia sociálna politika je dať ľuďom prácu,“ povedal. Šéf rezortu práce však v tejto súvislosti tvrdí, že zavedenie regionálnej minimálnej mzdy na Slovensku nie je výhodné. „Keby na východe bola nižšia minimálna mzda, bolo by to zle,“ povedal.

Negatívny zásah východného Slovenska

Poslanec Národnej rady SR za stranu SaS Eugen Jurzyca v diskusnej relácii upozornil na to, že podľa správy Európskej komisie regionálne rozdiely na Slovensku v miere nezamestnanosti sú veľké a pretrvávajú. Riešením je podľa neho kvalitné podnikateľské prostredie.

Poukázal na to, že vyššia minimálna mzda negatívne veľmi zasahuje východ Slovenska a takisto by riešil zaťaženie práce, ktoré rastie pre nízke zvyšovanie nezdaniteľnej časti základu dane.

Liberálny poslanec by tiež nedával firmám investičné stimuly, najmä do regiónov, kde je nízka miera nezamestnanosti. „Zníženie stimulov by znamenalo zníženie klientelizmu,“ povedal.

Viacero aspektov minimálnej mzdy

Podľa ministra Richtera je na Slovensku dôležité zvyšovať minimálnu mzdu, aby sa oplatilo pracovať. Nárast najnižších hrubých zárobkov pritom nemá podľa neho priamo vplyv na vytváranie pracovných miest.

„Ak ekonomika ide, tak firma prijíma ľudí,“ povedal. Minimálna mzda má pritom podľa Richtera viac aspektov. „Ak sa ráznejšie zvyšuje minimálna mzda, o to radikálnejšie rastie aj priemerná mzda,“ tvrdí.

Upozornil však na to, že vrchol ekonomického rastu Slovensko zrejme dosiahlo v minulom roku. „Ak sa dostaneme s nezamestnanosťou v tomto roku do 4,5 percenta, budem rád,“ povedal.

Veľké riziká neudržateľnej nízkej nezamestnanosti

Poslanec NR SR za SaS varoval pred tým, že rýchly rast minimálnej mzdy vytvára riziko pre tvorbu pracovných miest. „Už niekoľko rokov nám rastie minimálna mzda a prináša to riziká najmä pre východ Slovenska,“ zdôraznil Jurzyca.

Podľa neho existujú veľké riziká, že nízka miera nezamestnanosti na Slovensku nemusí byť udržateľná. „Kľúčové je dobiehať Európsku úniu. Ak ju nebudeme dobiehať, tak šikovní ľudia nám odídu,“ povedal. Podľa neho zo Slovenska odišlo veľa ľudí za prácou do zahraničia.

Minister práce Richter však upozornil na to, že posledné dva roky sa na Slovensko zo zahraničia vrátilo viac ľudí, ako do zahraničia zo Slovenska odišlo. Za dôležité považuje, aby sa mzdy na Slovensku postupne približovali k mzdám v ostatných krajinách EÚ.