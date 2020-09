Registrácia otvorená! Odborníci z Huawei budú trénovať slovenských vysokoškolákov

Od dnes do 15. októbra 2020 sa môžu slovenské univerzity a ich študenti prihlásiť do jedného z najambicióznejších projektov na svete – Seeds for the future. Huawei Slovensko študentom ponúka možnosť učiť sa od renomovaných odborníkov v oblasti IT a telekomunikačných technológií, skúsenosti získajú aj v oblasti medzinárodného manažmentu a komunikácie.

Program, ktorého cieľom je v priebehu 5 dní odovzdať vybraným študentom z odborov STEM – veda, technológie, inžinierstvo a matematika – pokročilé znalosti potrebné pre uplatnenie sa v IT a telekomunikačnom sektore, štartuje 2. novembra 2020. V dôsledku pandémie COVID-19 bude program tento rok prebiehať prostredníctvom online prednášok.

Ako sa prihlásiť

Študenti sa do programu môžu prihlásiť v rámci svojej univerzity. Či je konkrétna škola partnerom projektu sa dá overiť jednoducho, správou na emailovú adresu seeds@huawei.com.

Keďže program prebieha prostredníctvom výberového konania, študenti musia svoj záujem podporiť zaslaním životopisu, motivačného listu a výpisu známok. Šancu na úspech si môžu zvýšiť aj vytvorením krátkej ukážky svojich schopností – videa, článku alebo mini-projektu.

Čo čaká študentov

Program je rozdelený na povinné kurzy, voliteľné kurzy a praktické workshopy zamerané na moderné technológie – 5G, cloud alebo umelú inteligenciu. Jednotlivé lekcie budú prebiehať v rozmedzí piatich dní. Študenti na nich získajú veľa praktických informácií od naslovovzatých odborníkov, ale aj možnosť spoznať čínsku kultúru, jazyk, dokonca sa dozvedia viac napríklad o kaligrafii alebo čínskej hudbe.

Po úspešnom absolvovaní všetkých povinných kurzov, workshopov a jedného voliteľného predmetu dostanú študenti certifikát, ktorý bude nenahraditeľnou výhodou v ďalších štúdiách a budúcej kariére.

Viac o programe na oficiálnej webstránke projektu.

