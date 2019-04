Regulácia cien potravín v obchodných reťazcoch môže mať za následok zdražovanie, tvrdí Klub 500

BRATISLAVA 1. apríla (WebNoviny.sk) – Regulácia cien potravín v obchodných reťazcoch, ktorú má zaviesť novela zákona o cenách z dielne Most-Híd, je neprijateľná a môže mať za následok zdražovanie potravín. Konštatoval to Klub 500 v tlačovej správe.

Upozornil, že novela, o ktorej bude parlament rokovať na aktuálnej schôdzi, zavádza inštitút takzvanej „primeranej obchodnej prirážky“.

Podľa Klubu 500 by bolo systémovejšie, ak by sa primeraná obchodná prirážka vzťahovala len na základné potraviny zaradené v prílohe k zákonu o dani z pridanej hodnoty. Teda na mlieko, maslo, ryby, mäso a chlieb.

Zdražovanie základných potravín

Ako „primeranú obchodnú prirážku“ definuje skupina poslancov za Most-Híd prirážku, ktorá nepresiahne dvojnásobok marže, ktorú obchodník uplatňuje na rovnaký, z hľadiska využitia porovnateľný alebo vzájomne zastupiteľný tovar od iného dodávateľa, ponúkaný v rovnakom čase.

„Obchodný reťazec teda napríklad predáva jogurt pod svojou privátnou značkou za nižšiu cenu, ktorú využívajú najmä ľudia s nižším príjmom. Predávajúci na ňom má minimálnu maržu, na ktorej takmer nezarába. Tiež ponúka jogurt, na ktorý si uplatňuje vyššiu maržu, a teda je na ňom viac ziskový. Na to, aby dokázal udržať výšku marže drahšieho produktu, zvýši cenu lacnejšieho jogurtu tak, aby spĺňal novú podmienku maximálne dvojnásobku marže lacnejšieho produktu. V konečnom dôsledku to teda môže znamenať, že cenová úroveň sa vplyvom novely zvýši, a to aj pri základných potravinách a najlacnejších produktoch,“ vysvetlil Klub 500.

Rovnako tiež podľa Klubu 500 vzniká riziko, že reťazce jednoducho prestanú predávať drahšie (väčšinou kvalitnejšie) výrobky. Oba scenáre môžu negatívne ovplyvniť i slovenských výrobcov.

„Toto ustanovenie môže spôsobiť ďalší rast cien, ale tiež zúžiť ponuku produktov. Toto zasiahne predovšetkým nízkopríjmové skupiny, ktoré sú na rast cien najcitlivejšie. V neposlednom rade môže zavedenie primeranej obchodnej prirážky poškodiť i domácich producentov, a to na oboch stranách cenového spektra,“ povedal výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Dodal, že po schválení osobitného odvodu pre obchodné reťazce je to ďalšie nesystémové opatrenie.

Zásah do podnikateľského prostredia

Regulácia cien v maloobchode by sa podľa Klubu 500 mala riešiť podporou a rozvojom konkurenčného prostredia, a nie škodlivým rozširovaním regulácie. Cenová regulácia predstavuje podľa Klubu 500 veľmi vážny zásah do podnikateľského prostredia, ktorý môže negatívne ovplyvniť potravinársky segment.

„Takéto generálne stanovenie maximálnej hranice pre obchodnú prirážku je neodôvodnené a neprípustné. Právna úprava zlyháva v naplnení požiadavky nevyhnutnosti a primeranosti. Štát má v rukách už dnes dostatok nástrojov na reguláciu maloobchodu,“ uzavrel Tibor Gregor.

Klub 500 je neziskové združenie založené v roku 2002 slovenskými majiteľmi a spoluvlastníkmi spoločností, ktoré zamestnávajú 500 a viac zamestnancov. Klub 500 bol vytvorený na ochranu záujmov firiem a podnikateľov na Slovensku, ako aj v Európe.