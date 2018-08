Rehák Štefečeková si na majstrovstvách Európy vystrieľala tretiu medailu, Olejnik získal bronz

LEOBERSDORF 6. augusta (WebNoviny.sk) – Už tretiu medailu si na majstrovstvách Európy v streľbe z brokových zbraní v rakúskom Leobersdorfe (1. – 12. 8. 2018) vybojovala Zuzana Rehák Štefečeková.

Po bronze v súťaži jednotlivkýň a striebre v tímovom mixe v trape získala v pondelok kov striebornej hodnoty aj v dvojitom trape. Zverenka trénera Branislava Slamku sa tejto disciplíne venovala ešte na začiatku svojej úspešnej kariéry. Na vrcholnom podujatí sa v nej naposledy predstavila na MS 2003 v Nikózii, kde skončila 32. Na ME súťažila v dvojitom trape pred 18 rokmi v Montecatini, kde jej patrila 9. priečka.

Netradičný štart v dvojitom trape

V Leobersdorfe dosiahla výkon 119 terčov (25-20-26-23-25). Od začiatku si držala kontakt s pódiovými pozíciami. Po troch položkách bola tretia, v ďalšej stiahla odstup na fínsku súperku Mopsi Veromaovú a v záverečnej sérii ju aj predstihla – v celkovom súčte o päť bodov. Lepšie ako členka ŠCP Bratislava si počínala Claudia De Lucová z Talianska (131).

„Je to super, pre mňa skvelý bonus. Nemala som očakávania z hľadiska výkonu, išla som to len takpovediac odbúchať. Pri pohľade na štartovú listinu som dúfala, že predstihnem aspoň domáce Rakúšanky. Vedela som, že aj ostatné dievčatá to trénujú – podobne ako ja – len tak okrajovo. Po týždni na šampionáte som už cítila aj únavu, ale teším sa, že to vyšlo. V matematike som dobrá, preto som presne vedela, čo potrebujem streliť v poslednej položke, aby som sa dostala pred Fínku. V závere už nemuseli byť tie nuly, ale v podstate už o nič nešlo. Ešte nikdy som si zo šampionátu neodnášala toľko medailí. Dnes ráno som si hovorila, že keby ešte jedna bola, tak by to bolo fajn. Keby aj nie, bolo by to v poriadku,“ poznamenala spokojná Zuzana Rehák Štefečeková.

K svojmu ´netradičnému´ štartu v dvojitom trape dodala: „Bola to pre mňa predovšetkým výzva z psychickej stránky, keďže viem, že strelci dvojitého trapu ma nemajú príliš v láske, keďže som zahlasovala za vyradenie tejto disciplíny z olympijského programu. Na druhej strane ma potešilo, že prišiel za mnou jeden tréner z inej krajiny a poďakoval mi, že som svojou účasťou podporila dvojitý trap.“

Olejnik stupňoval výkon

Dvojnásobnú radosť prežíval Hubert Andrzej Olejnik. V dvojitom trape mužov sa mu síce nepodarilo obhájiť striebro z lanského šampionátu v azerbajdžanskom Baku, ale po nedávnom narodení dcérky Joanny si vybojoval bronz, čo je už štvrtá medaila pre SR z ME 2018 (0 – 2 – 2).

Zverenec trénera Dušana Barcziho postupne stupňoval svoj výkon, po 90 zo 150 terčov bol ešte šiesty, po štvrtej položke len s jednou chybou sa posunul na bronzovú pozíciu, ktorú si vďaka ďalšej 29-bodovej položke udržal. Olejnik mal v súčte na konte 139 bodov (26-27-28-29-29), o dva menej ako strieborný Rus Arťom Nekrasov. Za víťazným Antoninom Barillom z Talianska zaostal o 7 terčov. „Veľmi sa teším, že sa domov vrátim opäť s cenným kovom. V uplynulých dňoch som nad pretekmi veľmi nerozmýšľal, pred troma dňami sa mi totiž narodila dcérka, takže tento úspech ešte zvýraznil moju radosť. Na strelnici som sa cítil dobre, prvá položka bola síce slabšia, spravil som v nej dvojchybu, ale snažil som sa bojovať až do konca o každý terč a veril som, že sa niečo podarí získať. Napokon to vyšlo na bronz,“ uviedol 36-ročný Olejnik, ktorý má z ME už dovedna 4 cenné individuálne medaily (dve zlaté ako junior v poľských farbách, v seniorskej kategórii striebro a bronz už v drese SR).