Rehák Štefečeková splnila na olympiáde svojmu trénerovi dlhoročný sen, Slamka prežíva najkrajšie pocity v kariére

Ak sa u športovcov spomenie dlhovekosť, zväčša je to znak mimoriadnej kvality. V prípade streleckého trénera Branislava Slamku to platí mnohonásobne.

Tento 61-ročný rodák zo Zvolena sa od roku 1993 pričinil o viac ako sto medailí z vrcholných podujatí pre slovenskú športovú streľbu, pričom Zuzanu Rehák Štefečekovú priviedol k dvom strieborným olympijským kovom a najnovšie už aj k túžobne očakávanému zlatu.

Chýbala jedine zlatá medaila

Víťazstvom svojej zverenkyne v trape na OH v Tokiu si splnil aj svoj dlhoročný trénerský sen.

„Zlatá olympijská medaila bola jediná, ktorá nám chýbala v zbierke a ktorú moji športovci dosiaľ nevybojovali. Teraz to Zuzka dokázala a splnila sen, ktorý som dlhé roky sníval. Momentálne prežívam najkrajšie pocity v mojej trénerskej kariére,“ uviedol Branislav Slamka pre RTVS.

Rehák Štefečeková sa prestrieľala do finále trapu stopercentným zásahom z kvalifikácie, keď zostrelila všetkých 125 asfaltových holubov. Vďaka novému svetovému rekordu sa stala najvážnejšou adeptkou na zlatú medailu, musela to však potvrdiť vo finále proti ďalších piatim strelkyniam.

Finále prežíval v pohode

Už po základnom nástrele 25 terčov bola na čele a o túto pozíciu v ďalšom eliminačnom priebehu prišla len niekoľkokrát krátko na úkor Američanky Kayle Browningovej. S tou sa napokon ocitla aj vo finále, ale víťazstvo si od o osem rokov mladšej súperky nenechala vziať.

„Finále som prežíval v pohode, Zuzka bola stále v hre o medailu. Postupom času som už tušil, že ‚medailička‘ z toho bude. Keď sa dostala do súboja o zlato s Američankou, želal som si, aby to dotiahla do úspešného konca. Zuzka bola perfektne pripravená. To, čo predviedla v základnej časti aj vo finále, bola vynikajúca práca,“ pochválil Slamka.

„V pretekoch boli aj viaceré prestávky, ale to sú bežné veci, s ktorými sa strelci musia vyrovnať,“ dodal.

Krajšiu bodku si nemohol želať

Slamka pred rokom oslávil okrúhlu šesťdesiatku a má už aj zdravotné problémy. V Tokiu pre RTVS priznal, že po tomto zlatom zásahu svoje zverenkyne ho už nič nedrží na pozícii trénera štátnej reprezentácie v športovej streľbe.

„Vravel som, že pokiaľ sa podarí niekomu zlatá medaila, dám už priestor niekomu inému. Som zrejme posledný štátny tréner, ktorý to vydržal od vzniku Slovenska v roku 1993. Krajšiu bodku som si nemohol želať. Zostanem ešte pri reprezentácii, ale už nebudem chodiť po výjazdoch,“ priznal Slamka.

Na otázku, či si vie predstaviť ďalšie pokračovanie mamy dvoch detí Rehák Štefečekovej v profesionálnej streleckej kariére, skúsený tréner odpovedal: „Bude záležať iba na nej, či uprednostní rodinu alebo to bude chcieť ďalej ťahať. Je to na nej, či bude chcieť pokračovať.“