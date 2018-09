Aktualizované: Rehák Štefečeková a Varga „vystrieľali“ pre Slovensko zlato v mix trape, vyrovnali aj svetový rekord

aktualizované: 7. septembra 11:41

ČCHANGWON 7. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenskí reprezentanti Zuzana Rehák Štefečeková a Erik Varga sa na 52. majstrovstvách sveta v streľbe zo všetkých zbraní v kórejskom Čchangwone (2. – 14. 9. 2018) postarali v tímovom mixe seniorov v disciplíne trap o zisk zlatej medaily. Svoje úspešné účinkovanie ešte vyšperkovali vyrovnaním svetového rekordu v základnej časti.

Elitné slovenské duo dosiahlo v kvalifikácii takisto ako Rusi Jekaterina Rabajová a Alexej Alipov 146 bodov, keď Rehák Štefečeková trafila 72 (25-25-22) a Varga 74 (25-24-25) terčov, vďaka čomu si suverénne vybojovali postup do šesťčlenného finále, v ktorom deklasovali konkurenciu a pridali štvrtý kov do slovenskej medailovej zbierky na MS 2018 (2 – 1 – 1).

V tomto roku dosiahli štvrtý spoločný úspech

Slováci išli do finále z 2. priečky, keď prehrali rozstrel s Rusmi o pozíciu 2:3. Vo finálovej položke sa však od začiatku usadili na čele a až do konca súťaže ich nikto nepripravil o líderskú pozíciu. Po 25 terčoch, keď sa začalo už vyraďovať, mali dvojbodový náskok pred najbližšími prenasledovateľmi. Po ďalšej sérii piatich terčov ho zvýšili na tri, následne klesol na dva body.

Po 40 terčoch, keď už bolo isté, ktoré dve krajiny obsadia prvé dve priečky zaisťujúce aj olympijské miestenky do Tokia 2020, narástlo vedenie Rehák Štefečekovej s Vargom na 4 body. To zostalo nezmenené aj po 45 terčoch, následne Ruska Rabajová zaváhala a Rehák Štefečeková spečatila slovenský triumf už štyri terče pred koncom súťaže. Napokon sa to skončilo jednoznačne 45:40 v prospech SR, keď z 25 terčov vo finále trafil Varga 23 a Rehák Štefečeková 22.

Po víťazstvách na dvoch podujatiach tohtoročného seriálu Svetového pohára v tejto novej olympijskej disciplíne v maltskom Siggiewi a práve kórejskom Čchangwone, ako aj striebre z nedávnych majstrovstiev Európy v rakúskom Leobersdorfe dosiahli štvrtý spoločný úspech v roku 2018. V minulosti boli v mixe spolu zlatí medailisti na premiérových európskych hrách v azerbajdžanskom Baku 2015.

Druhej slovenskej dvojici sa nedarilo, keď z 52 mixov ju klasifikovali na 39. mieste celkovým výkonom 131 bodov, na ktorom sa Jana Špotáková podieľala 60 (15-22-23) a Michal Slamka 71 (24-25-22) terčmi.

Medveďovi ušla účasť vo finále o bod

Vynikajúco si počínal Matej Medveď v „kráľovskej“ puškárskej disciplíne. V ľubovoľnej malokalibrovke 3×40 sa oproti štvrtkovej eliminácii zlepšil o sedem bodov, ale účasť v osemčlennom finále mu ušla o jediný bod. Debutanta na MS klasifikovali výkonom 1776 bodov (389-397-390) na 11. pozícii, čo je jeho najväčší úspech kariéry. Patrikovi Jánymu patrila s 1163 (383-396-384) bodmi 51. pozícia.

V juniorskej kategórii skončili v disciplíne vzduchová puška 60 obaja zástupcovia SR až v šiestej desiatke. Štefan Šulek mal na konte 615,2 bodu a obsadil 51. priečku zo 64 štartujúcich, Diana Beniková (614,9) bola v 77-člennom štartovom poli 58.

Bronzová medailistka z pretekov žien v športovej puške 60 Daniela Demjén Pešková predviedla v eliminácii športovej pušky 3 x 40 výkon 1155 bodov (384-395-376), čo by malo stačiť na postup do sobotňajšej kvalifikácie.