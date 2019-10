Reinkarnovaná Demokratická strana verí v zázrak, ale bližšie má k hrobárovi SaS

Exulanti zo strany Sloboda a solidarita (SaS) sa pod vedením poslankyne NR SR Jany Kiššovej pokúšajú reinkarnovať Demokratickú stranu (DS). Tá má za sebou slávnu minulosť. V posledných slobodných voľbách pred nástupom komunistov k moci získala na Slovensku 62 percent hlasov, kým komunisti o polovicu menej.

Keby DS získala v nastávajúcich voľbách čo len desatinu z toho, bolo by to obrovským prekvapením. A to aj napriek tomu, že jej kandidátku vedie populárna Kiššová podporovaná ďalšími známymi tvárami z SaS.

Slabé štruktúry aj financovanie

Jana Kiššová pre WebNoviny.sk priznala, že štruktúry a logistika v Demokratickej strane nie sú na úrovni SaS. Poukázala však na zhruba 50 odídencov z SaS, ktorí vstúpili do DS a majú zázemie v jednotlivých okresoch a krajoch. „Nie je to celoslovenské pokrytie, ale budeme robiť s tým, čo máme,“ dodala.

Aj finančná pozícia strany je podľa stavu transparentného účtu veľmi chabá, za ostatný rok získala na príspevkoch necelých 6000 eur. To nepokryje ani základné potreby na činnosť a už vôbec nie na zmysluplnú predvolebnú kampaň. „Budú nám chýbať peniaze, lebo prostriedky za mandáty zostali v SaS. Mnohé veci budeme riešiť po vlastnej línii z vlastných zdrojov,“ povedala Kiššová s tým, že neplánujú oslovovať veľkých sponzorov.

Nedostatok finančných zdrojov chce podľa nej strana kompenzovať nápaditosťou, vlastnou iniciatívou a dobrovoľníkmi. Do kampane chystajú noví členovia DS investovať aj vlastné zdroje. Manželom Jany Kiššovej je podnikateľ Jozef Boskovič, ktorý ako zakladajúci člen sponzoroval aj stranu SaS.

Programové zbližovanie

Už tento týždeň bude strana sedieť nad programom, aby pôvodní členovia (bolo ich 27) našli s novými spoločnú reč. V súčasnom programe DS je niekoľko odvážnych, ale málo populárnych tém, napríklad spoplatnenie univerzít v kombinácii so študentskými pôžičkami.

Vybrané programové body Demokratickej strany Vzdelanie ako individuálna investícia do osobnej konkurencieschopnosti a kolektívnej konkurencieschopnosti národa

Spoplatnenie vysokého školstva zavedené vo väzbe na štipendijné a pôžičkové programy

Solidárny systém pre oblasť nevyhnutnej a život zachraňujúcej medicíny garantovanej štátom

Postupné znižovanie zásluhovosti v 1. pilieri a odstránenie jeho deficitnosti

Otvorený komerčný systém pripoistenia pre nadštandard. Systém jednotnej spoluúčasti občana

Až voľby ukážu, akú úlohu zohrá oživená Demokratická strana. Či sa zázračne dostane do parlamentu, ale odoberie jedno-dve percentá iným stranám a pripraví ich tak o poslanecké lavice. Týka sa to v prvom rade upadajúcich rivalov z SaS, ktorí v ostatnom prieskume agentúry Focus získali len 5,2 percenta hlasov.