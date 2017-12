Rekonštrukcie urgentných príjmov či nákup modernej techniky, tak využijú nemocnice eurofondy

BRATISLAVA 12. decembra (WebNoviny.sk) – Päť regionálnych nemocníc siete Svet zdravia sa úspešne uchádzalo o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

V najbližších týždňoch by mali podpísať zmluvu. Uskutočniť stavebné úpravy a nakúpiť nové medicínske vybavenie by následne mali stihnúť do troch rokov. Informoval o tom hovorca siete Tomáš Kráľ.

Dva vstupy s čakárňou a recepciou

Nemocnica Svet zdravia Dunajská Streda získala nenávratný finančný príspevok vo výške viac než 3,1 milióna eur. Plánuje z nich vybudovať nový moderný urgentný príjem, prestavať jednotky intenzívnej starostlivosti či chirurgické oddelenia.

Do nemocnice pribudne i nové medicínske vybavenie. Nový urgentný príjem bude tvoriť recepcia s čakárňou, šesť expektačných lôžok, ambulantná a zákroková časť. Bude mať dva vstupy – pre mobilných pacientov, ktorí prišli sami, a pre pacientov privezených záchrannou zdravotnou službou. Urgentný príjem bude priamo prepojený s rádiodiagnostickým pracoviskom.

Zároveň sa v jeho blízkosti plánuje vybudovať i nové oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS), s ktorými tak bude možné priamo kooperovať a zdieľať zdroje. Vytvorí sa tiež chirurgický klaster, nové organizačné členenie, ktorý bude združovať chirurgické a traumatologické oddelenie.

Prebudujú urgentný príjem a JIS

Rovnakú sumu, 3,1 mil. eur, získa aj nemocnica v Galante, ktorá taktiež plánuje vybudovať urgentný príjem s triážou. Okrem toho chce prebudovať aj jednotky intenzívnej starostlivosti na spoločné oddelenie a nakúpiť moderné medicínske vybavenie.

Tak ako v Dunajskej Strede, aj v Galante počítajú s vybudovaním OAMIS, ktoré bude mať k dispozícii 17 plávajúcich lôžok využiteľných v rôznych častiach oddelenia podľa aktuálnej potreby. Pre oddelenie rádiodiagnostiky plánuje nakúpiť nový digitálny röntgenový skiagraf a digitálny mamograf.

Spoja interné a neurologické oddelenie

Nemocnica v Humennom získa viac ako 3,5 mil. eur. Plánuje z nich uskutočniť viaceré stavebné úpravy a spojiť napríklad súčasné interné a neurologické oddelenie. Vznikne tak nový internistický klaster. Podobné zlúčenie čaká i neurologickú a internú jednotku intenzívnej starostlivosti.

Z eurofondov tiež nemocnica nakúpi novú diagnostickú techniku. Na rádiologické oddelenie tak pribudne napríklad nové CT, na ďalšie oddelenia pribudnú nový röntgen, ultrasonograf a digitálny mamograf. Nemocnica tiež nakúpi nové medicínske vybavenie pre oddelenie neonatológie, konkrétne pre jednotku resuscitačnej intenzívnej starostlivosti, aj pre oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti.

Pribudnú tak napríklad nové inkubátory, ventilátory pre umelú pľúcnu ventiláciu, defibrilátor, externý kardiostimulátor, lôžka či mobiliár.

Moderná medicínska technika

Svet zdravia Spišská Nová Ves dostane príspevok z eurofondov vo výške 2,5 mil. eur. Plánuje ich využiť na nové CT, mobilný ultrazvuk či röntgenové prístroje, vybavenie operačných sál alebo špeciálne inkubátory pre novorodencov. Už vybudované OAMIS by tak mali byť do troch rokov už kompletne vybavené modernou medicínskou technikou.

Nemocnica plánuje nakúpiť napríklad monitory vitálnych funkcií, ventilátory pre umelú pľúcnu ventiláciu či intubačný videobronchoskop. V nemocnici pribudnú tiež ďalšie nové intenzivistické lôžka pre kritickú starostlivosť.

Najviac dostane trebišovská nemocnica

Najvyššiu dotáciu dostane nemocnica v Trebišove, a to vyše 6,4 mil. eur. Vybuduje urgentný príjem aj novú operačnú sálu či kúpi nový CT prístroj. Pre nový urgentný príjem sa prestavajú súčasné priestory centrálneho príjmu.

Na ich mieste vzniknú vyšetrovne, moderná resuscitačná miestnosť, kde bude možné aj operovať, a expektačné lôžka. Komplexnou rekonštrukciou prejde aj gynekologicko-pôrodnícke a neonatologické oddelenie.