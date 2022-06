Rekonštrukcie vykurovania: Ľudia prechádzajú od plynu k nezávislým zdrojom tepla

S rastúcimi cenami hypoték ľudia preferujú rekonštrukciu svojich obydlí pred obstaraním nových nehnuteľností. Popritom zvažujú aj rôzne varianty vykurovania, pričom aktuálnym trendom sú tepelná čerpadlá, nezávislá na zemnom plyne. Najväčší podiel majú čerpadla vzduch-voda, ktorých predaje majú každoročne rastúcu tendenciu. Dopyt rastie aj v prípade krbových kachlí.

Rastúce ceny nehnuteľností a stavebného materiálu nútia ľudí prehodnocovať svoje nároky na bývanie. Aktuálna neistota okolo ruského plynu a ceny za energie tlačia viac k spotrebiteľskej sebestačnosti a to napríklad aj v podobe tepelného čerpadla. To získava teplo z okolitého prostredia a prevádza ho do obývaného objektu.

V porovnaní s plynovým kotlom tepelné čerpadlo nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na ventiláciu a odsávanie splodín. Naviac najnovšie čerpadlá okrem vykurovania zvládajú aj chladiť. Aktuálne pre túto návratnú investíciu, naviac môžete čerpať od mája tohto roku dotáciu, ktorú zastrešuje Slovenská inovačná a energetická agentúra a to konkrétne v rámci projektu Zelená domácnostiam.

Rastúci dopyt po krboch a kachľových peciach

Ako ďalší zdroj tepla ľudia čoraz viac volia krby či kachľové pece. Zatiaľ čo krby sa viac využívajú ako sekundárny zdroj tepla, kachle je možné používať ako jediný zdroj vykurovania v celom dome.

Za uplynulú vykurovaciu sezónu bol dopyt po krboch a krbových kachliach výrazne vyšší než v uplynulom roku. Vyššie predaje hlási viacero reťazcov ako Mountfield, Mall.sk alebo výrobca krbových kachlí Haas+Sohn.

„Nielen zo strany výrobcov a dodávateľov krbových kachlí a vložiek evidujeme zvýšený záujem o spotrebiče na pevná palivá. Dôvody sú dve – zvyšujúce sa ceny energií a vojna na Ukrajine. Ľudia chcú byť v prípade konfliktu sebestační,“ uvádza Pavel Ulrich zo spoločnosti Almeva, výrobcu a distribútora komínov.

Rastúci dopyt po krboch spôsobuje zvyšujúci sa dopyt po komínoch. „Vďaka zvýšenému záujmu o kachle a spotrebiče na pevné palivá je výrazný nárast predajov komínov určených pro tieto typy spotrebičov. Ide hlavne o systémové komíny s keramickými vložkami a taktiež nerezové a oceľové komíny a vložky,“ potvrdzuje Pavel Ulrich zo spoločnosti Almeva.

Upozorňuje taktiež na to, že z dôvodu veľkého vyťaženia v prípade odborných profesií sa často na nové krby a kachle čaká aj niekoľko mesiacov. Niektoré typy sú nedostupné úplne, preto sú ľudia nútení vyberať z tých, ktoré sú zrovna skladom. Nárast záujmu zaznamenali aj olejové radiátory a priamotopy.

Moderné riešenie, ktoré prinesie istotu

Neprehliadnuteľným trendom posledných rokov je aj vzrastajúci záujem o inteligentnú domácnosť, ktorá dokáže znížiť nielen spotrebu elektrickej energie, ale aj náklady spojené s kúrením.

„Na trhu je veľké množstvo produktov, ktoré za nás vedia efektívne riadiť spotrebu energie. V rámci kúrenia to sú práve chytré iQtech žiarovky alebo iQtech Smart Life inteligentné termostaty a hlavice. Veľkým pomocníkom sú taktiež produkty pre zónové vykurovanie domácností, ktoré dokážu v rôznych modeloch ušetriť 20-50% spotreby energie,“ uvádza David Fuchs z firmy Agora DMT, ktorá na Slovensku distribuuje elektroniku značiek Honeywell, Siemens či Danfoss.