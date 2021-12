Rekord dvoch dekád: ZSSK má v roku 2022 najazdiť vo verejnom záujme 35,8 milióna kilometrov, naposledy bola slovenská vnútroštátna vlaková doprava takto hustá pred 20 rokmi

Nový vlakový grafikon pridáva vlaky z Košíc do Budapešti, aj zo Zvolena do Košíc, nové páry medzištátnych vlakov z Košíc do Budapešti budú vedené v dvojhodinovom taktovom režime

Národný dopravca rozširuje vnútroštátnu dopravu na trati Košice – Zvolen a Bratislava – Prievidza o 50 %

Naďalej sa turisticko-lyžiarskym vlakom z Bratislavy Slováci dopravia aj do Mürzzuschlagu a schneeberských Álp

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zabezpečuje pre cestujúcich jednoduchú, bezpečnú a ekologickú formu hromadnej dopravy. V nedeľu 12. decembra 2021 vstúpi do platnosti Cestovný poriadok 2021/2022 (Grafikon vlakovej dopravy 2021/2022).

Oproti grafikonu z roku 2019 má ZSSK najazdiť v roku 2022 vo verejnom záujme (teda bez započítania IC vlakov), takmer o 2 milióny kilometrov viac – 35,8 milióna vlakokilometrov. Naposledy bola verejná vlaková doprava podobne hustá v roku 2000, keď sa podobne pre vlaky vedené vo verejnom záujme zazmluvnil výkon 35 800 000 kilometrov.

Prehľad celkových dopravných výkonov v rámci ZoDSVZ rok 2000* 2001 2006* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 plán mil. vlkm 35,8 34,1 32,0 31,2 31,4 31,4 32,3 33,2 31,9 33,8 35,8 * vrátane IC vlakov (boli zahrnuté v ZoDSVZ)

„Vlaky podľa nového grafikonu najazdia budúci rok 35,8 milióna kilometrov. Železnice ako najekologickejšia forma dopravy sú jednoznačne budúcnosťou verejnej osobnej dopravy, na to aby sa stali voľbou číslo jeden pre cestujúcich ale potrebujeme nielen moderné vlaky, ale aj kvalitnú infraštruktúru. Ak to naozaj so železničnou dopravou a zlepšovaním služieb myslíme vážne, musíme do nej investovať viac peňazí aj zo štátneho rozpočtu”, uviedol Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby.

Medzištátna doprava

Nový grafikon prinesie výrazné zlepšenie vlakového prepojenia Košíc s maďarským Miškovcom a Budapešťou. Na linke Košice – Hidasnémeti – Budapešť totiž dochádza k intenzívnemu rozšíreniu ponuky vlakových spojov, kedy namiesto dvoch párov doterajších EC vlakov pôjde na uvedenej linke spolu 7 párov medzištátnych EC vlakov. Vlaky budú vedené v dvojhodinovom taktovom režime s odchodmi z Košíc v čase od 6:01 – 18:01 a príchodmi do Košíc od 9:59 – 21:59.

Pre milovníkov zimných športov je naďalej v ponuke celoročné priame spojenie lyžiarsko – turistickým vlakom REX 7788/7797 zo stanice Bratislava-Petržalka do Mürzzuschlagu v schneeberských Alpách. Vlak premáva celoročne každú sobotu a nedeľu s odchodom z Bratislavy o 6:11 a večerným príchodom do Bratislavy o 19:44. Vlaky zastavia aj v staniciach Semmering a Spital am Semmering, ktoré poskytujú priamy prístup do lyžiarskych areálov.

Priame spojenie z Košíc do ukrajinského Mukačeva rýchlo, bez prestupu a bez čakania na hraniciach bude pokračovať prostredníctvom dvoch párov REX vlakov aj počas platnosti Cestovného poriadku pre obdobie 2021/2022. V Košiciach budú výhodné prípoje od a na vlaky Košice – Mukačevo na smer Praha a Bratislava. Medzi Košicami a Čopom bude aj naďalej premávať 1 pár medzištátnych Os vlakov, v ktorých už nebudú radené priame lôžkové vozne z Košíc do Kyjeva.

Nočné vlaky EN 476/477 METROPOL budú mať v Budapešti zmenenú východziu/končiacu stanicu na Budapest-Nyugati.

V medzištátnej doprave bude aj naďalej premávať 6 rýchlovlakov. Jeden pár rýchlovlakov railjet xpress spája Slovensko s Rakúskom a Švajčiarskom (Bratislava – Viedeň – Zürich), dva páry rýchlovlakov SC Pendolino jazdia medzi Slovenskou a Českou republikou (Košice – Bratislava – Praha).

Vnútroštátna diaľková doprava

Čo sa týka vnútroštátnej diaľkovej dopravy, najvýraznejšou novinkou je zmena systému dopravy na trati Bratislava – Zvolen – Banská Bystrica/Košice, kde sa ruší striedavý systém jazdy od/z Banskej Bystrice a Košíc. Vlaky budú premávať na samostatných linkách Bratislava – Banská Bystrica, Zvolen – Košice a Banská Bystrica – Vrútky/Ostrava. Výnimkou sú vlaky R 346 a 347, ktoré budú premávať na trase Zvolen – Ostrava a vlaky R 800, R 801, ktoré budú premávať v pôvodných trasách Prešov – Bratislava-Nové Mesto.

Na linke Zvolen – Košice bude objem dopravy navýšený o dva páry nových vlakov, zo štyroch na šesť párov vlakov. Vlaky budú premávať v pôvodných a nových časových polohách, okrem vlaku s odchodom zo Zvolena os. st. o 15:13 (bývalý R 813), kedy bude trasa zrušená. Tieto vlaky budú vedené v kategórii RR. Zrušené budú vlaky: Ex 530 URPÍN (Banská Bystrica 5:35 – Bratislava hl. st. 8:37), R 943 FATRAN (Vrútky 6:21 – Banská Bystrica 7:29), R 950 FATRAN (Banská Bystrica 14:34 – Vrútky 15:46), RR 17842 URPÍN (Banská Bystrica 17:12 – Bratislava hl. st. 21:03) a RR 17935 GEMERAN (Zvolen os. st. 17:13 – Košice 20:37), ktorý bude nahradený denným vlakom R 921.

Vlak R 843 bude vedený v pondelok – štvrtok ako vlak R 853 na trase Bratislava hl. st. – Levice (skrátený o úsek Levice – Banská Bystrica). V piatok bude vlak vedený na trase Bratislava hl. st. – Banská Bystrica ako vlak RR 15843. Vlak R 847 bude premávať (okrem soboty) ako vlak R 855 v trase Bratislava hl. st. – Levice (skrátený o úsek Levice – Banská Bystrica). Zároveň ZSSK zavádza nový vlak R 861 (Levice 5:48 – Banská Bystrica 7:27), ktorý bude premávať denne okrem nedele.

Navýšenie dopravy sa týka aj linky Prievidza – Bratislava hl. st., kde bude v pôvodných a nových časových polohách namiesto štyroch párov vlakov premávať šesť párov vlakov. V celej svojej trase budú vedené dieselovou trakciou bez preprahu v železničnej stanici (ŽST) Leopoldov.

Z dôvodu rekonštrukcie uzla Žilina budú vlaky R 9XX aj naďalej premávať len na trase Zvolen/Banská Bystrica – Vrútky. V úseku Vrútky – Žilina budú cestujúci využívať vlaky R 6XX. Prestupný čas vo Vrútkach na smer Žilina bude 8 minút a v opačnom smere 7 minút. Výnimkou je vlak R 953, ktorý bude v pracovné dni vychádzať zo Žiliny v nezmenenej trase a v soboty a nedele len zo ŽST Vrútky.

Na trať Bratislava – Košice sa po dlhej pandemickej prestávke vracajú ďalšie tri páry vlakov InterCity (IC 520 – 525). Dovedna budú premávať 4 páry vlakov IC, pričom IC 44 a 45 budú vedené od začiatku platnosti GVD 2021/2022, t. j. od 12. 12. 2021 a IC 520 – 525 budú opätovne zavedené najskôr až od 27. 2. 2022 (vlak 521 bude z dôvodu obehov vedený od 28. 2. 2022). Najrýchlejší vlak IC 44 zvládne trasu Košice – Bratislava za 4 h 43 min, ostatné vlaky InterCity prejdú túto trasu za maximálne 4 h 57 min. Je to mierny pokles (o 3 minúty) oproti ešte stále platnému Cestovnému poriadku z dôvodu pripravovaných, resp. realizovaných výlukových prác na koridore. Z Košíc až do Viedne bude premávať jeden pár vlakov InterCity – IC 44 (Košice 07:11 – Wien Hbf 13:24) a IC 45 (Wien Hbf 14:42 – Košice 20:52), ktorý bude zastavovať aj v staniciach Bratislava-Nové Mesto a Bratislava-Petržalka.

„Posila v podobe ôsmych nových spojov na linke Košice – Zvolen a Bratislava – Prievidza o niečo zjednoduší život našim cestujúcim na týchto linkách. Naším spoločným zámerom je neprenášať každodenné južné meškania medzi Palárikovom a Žarnovicou na cestujúcich medzi Zvolenom a Košicami,“ uviedol Roman Koreň, predseda predstavenstva ZSSK a dodal: „Nový GVD je veľmi ambiciózny z pohľadu zazmluvneného objemu i nadväznosti spojov. Systém sa javí byť veľmi citlivý na poruchy infraštruktúry. Prípadne pokazený vlak, alebo vlak po nehode sa budeme snažiť nahradiť zálohou v rádoch desiatok minút, či jednej – dvoch hodín, prípadne zmeškaných cestujúcich, na frekventovanejších tratiach, vyzdvihne nasledujúci spoj. V prípade poruchy na strane infraštruktúry však viac spraviť nevieme. Zmeškanie jedného vlaku v ranných hodinách sa môže preniesť na všetky vlaky na tej ktorej trati na pasažierov až do konca dňa. Preto verím, že tvorcovia tejto objednávky dobre zvážili reálne možnosti manažéra infraštruktúry na rýchlu opravu koľají a výhybiek, a že mu schvália všetky jeho požiadavky na dofinancovanie chýbajúcej vybavenosti pre naplnenie tohto grafikonu.“

Medzi hlavným mestom a metropolou východu bude denne aj naďalej premávať 7 párov rýchlikov (R 6XX). Tieto rýchliky budú na zrekonštruovanej trati jazdiť rýchlosťou 160 km/h a jazdný čas Košice – Bratislava bude 5 h 50 min, rovnako ako v dnes platnom GVD. Dôvodom sú realizované výlukové práce na koridore. Medzi Bratislavou a Žilinou príde k ďalšiemu skráteniu jazdnej doby o 1 minútu na 2 h 23 min.

Od nového GVD budú na linke Margecany – Červená Skala – Banská Bystrica vlaky REX 178X v úsekoch Banská Bystrica – Brezno a Nálepkovo – Margecany zastavovať ako vlaky Os. Časové polohy budú zmenené a dochádza k predĺženiu cestovnej doby o cca 30 minút.

Negatívny vplyv na vlaky diaľkovej dopravy v GVD 2021/22 budú mať výlukové práce na úseku Púchov – Považská Bystrica, rekonštrukcia uzla Žilina a výluky na úseku Poprad-Tatry – Svit. Správca infraštruktúry na každý úsek výluky pridáva k jazdným časom prirážky, čo má významný vplyv na jazdnú dobu vlakov diaľkovej dopravy.

Uvedené výluky majú vplyv aj v súčasnom, aj v nasledujúcom GVD. Prirážky k jazdným časom spomaľujú a budú spomaľovať vlaky diaľkovej dopravy o cca 20 minút. Ukončenie výluk je predbežne naplánované nasledovne:

31. 5. 2022 ukončenie výluky na úseku Púchov – Považská Bystrica

uzol Žilina à predpoklad ukončenia v roku 2024

úsek Poprad – Svit à predpoklad ukončenia do konca roku 2022

