Rekordná výhra vo Svete hier od Niké: Jeden zo Slovákov vyhral 448 201€!

Vo Svete hier padla rekordná výhra. Jeden zo Slovákov získal Megajackpot. Ukoristil si gigantických 448 201 €.

„V sobotu podvečer padla rekordná výhra v našom Svete hier. Jeden z hráčov pokoril Megajackpot. Zatočenie v hre s vkladom 0,80 € premenil na výhru 448 201 €!“ informoval riaditeľ pre stratégiu a rozvoj v stávkovej spoločnosti Niké Martin Tibenský.

Hovorí sa, že kto nehrá, nič nevyhrá. Náš šťastný výherca hral a iba jedno zatočenie a aj to vo výške 80 centov premenil na životnú výhru. „Spočiatku som si myslel, že je to denný Jackpot, ktorý mal v danej chvíli hodnotu niečo viac ako 4-tisíc eur. Vôbec mi nenapadlo, že by som práve ja mohol vyhrať takmer pol milióna eur,“ prezradil nám šťastný výherca. Dokonca si privolal aj svoju priateľku, aby mu potvrdila, že práve jemu pribudla na konto šesťciferná suma. „Päť minút sme spoločne pozerali na monitor krútiac hlavou, čo sa to vlastne stalo,“ podelil sa o svoje dojmy.

Získať takúto obrovitánsku sumu zaskočí určite každého. Emócie neskrýval ani šťastný výherca a hneď nám zveril aj čerstvú novinku. „Formálne som svoju priateľku požiadal o ruku. Do roka bude svadba.“ V danej chvíli nevedel prezradiť na čo investuje výhru. „Je to čerstvé, no bavili sme sa už, že by sme si kúpili dom a tiež nové auto.“

Svet hier od Niké je v prvom rade o zábave. No ako vidno, dajú sa v ňom vyhrať aj obrovitánske sumy. Ak ho ešte nepoznáte, vyskúšajte ho. Čaká na vás 30 unikátnych graficky perfektne spracovaných hier, ktoré vám zážitok z hrania ešte viac umocnia.

