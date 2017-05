Rembrandtova výstava i Bolšoj balet na plátne Nostalgie

Bratislava, 31.5.2017 ( WBN/PR ) – Pestrú ponuku viac ako dvadsiatich filmov pripravila v júni pre svojich divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18, ktorá nedávno prešla rozsiahlou rekonštrukciou vrátane výmeny sedačiek. Divákov v nej čaká oveľa väčšie pohodlie i zaujímavý júnový program, v ktorom nebudú chýbať dve mimoriadne predstavenia, pravidelný cyklus Európske oko, ale ani nové slovenské a české filmy či tradičné piatkové predstavenia pre rodičov s deťmi.

Júnová ponuka Nostalgie zahŕňa i exkluzívnu projekciu snímky REMBRANDT, ktorá ponúkne filmovú prechádzku unikátnou výstavou „Rembrandt: The Late Works“. Tá prebiehala do januára 2015 v Národnej galérii v Londýne a následne v Rijksmuseum v Amsterdame, kde sa stala kultúrnou udalosťou sezóny. Najväčšia holandská výstava roka sa zamerala na tvorbu posledných rokov Rembrandtovho života, ktoré sa považujú za jeho najlepšie roky. Milovníci umenia sa môžu tešiť aj na najslávnejšie baletné dielo, klasické LABUTIE JAZERO od Čajkovského, ktoré je symbolom legendárneho moskovského Bolšoj teatra. Záznam predstavenia najlepšieho klasického baletného súboru sveta umožní divákom prežiť v Nostalgii romantický príbeh o dievčatách zakliatych do labutí, ktoré môže vyslobodiť len čistá láska, v podaní najbrilantnejších tanečníkov planéty.

V cykle „Európske oko“ ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. V júni sa môžu tešiť na dojemný švédsky smutnosmiešny príbeh MUŽ MENOM OVE ocenený ako „najlepšia európska komédia roka 2016“, francúzsky film o talentovanej baletke POLINA, oceňovanú britskú drámu LADY MACBETH, taliansku komédiu o priateľstve dvoch žien ŠIALENE ŠŤASTNÁ, výpravný historický film HEYDRICH: MUŽ SO ŽELEZNÝM SRDCOM, nevšedný fínsky skutočný príbeh NAJŠŤASTNEJŠÍ DEŇ V ŽIVOTE OLLIHO MÄKIHO, čiernu balkánsku komédiu DENNÍK RUŠŇOVODIČA, kúzelnú multi-kulti komédiu o modernej globalizovanej rodine ČO SME KOMU UROBILI?, rakúsky životopisný film EGON SCHIELE o maliarovi, ktorého život i tvorba sa niesli v znamení erotiky a škandálov, či nemeckú komédiu A JE TU ZAS o tom, čo keby Hitler v roku 1945 nezomrel, ale len zaspal a prebudil sa dnes.

V júnovom programe Nostalgie nebudú chýbať ani nové slovenské a české filmy. Snímka Terezy Nvotovej ŠPINA je dramatickým príbehom sedemnásťročnej Leny, ktorá sa musí vyrovnať so znásilnením. ZÁHRADNÍCTVO: RODINNÝ PRIATEĽ je prvým z trojice filmov rodinnej ságy autorskej dvojice Jan Hřebejk a Petr Jarchovský, ktorá časovo predchádza ich kultovej snímke „Pelíšky“ a mapuje osudy jej postáv. Osobitou lahôdkou pre fajnšmekrov severského filmu budú „Dánske delikatesy“. Štvorchodové menu pre silnejšie žalúdky pozostáva z troch drsných čiernych komédií BLIKAJÚCE SVETLÁ, ZELENÍ MÄSIARI a O KURATÁCH A ĽUĎOCH, ktoré s charizmatickým Madsom Mikkelsenom v hlavných úlohách nakrútil kultový dánsky tvorca Anders Thomas Jensen – a z dezertu v podobe novej bláznivej krimikomédie Ole Bornedala ZABIJACI Z MALOMESTA.

Z júnovej ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., poteší určite celú rodinu pokračovanie animovanej komédie z prostredia automobilových pretekov AUTÁ 3, ktoré Nostalgia uvedie v 2D i 3D verzii, rozprávkový príbeh BALERÍNA o dievčati, ktorého snom je stať sa tanečníčkou, rodinná komédia o neobyčajnom dieťati BABY ŠÉF, ale i kúzelný príbeh o poslednej z tuleních víl PIESEŇ MORA, ktorý ponúka nádherne animovaný svet keltských mýtov.

Aktuálny program Nostalgie – kinosála Spoločenského domu Nivy:

31.05. ST 19:30 NAJŠŤASTNEJŠÍ DEŇ V ŽIVOTE OLLIHO MÄKIHO Juho Kuosmanen, Fín./Švéd./Nem., 2016

01.06. ŠT 19:30 A JE TU ZAS David Wnendt, Nem., 2015

02.06. PI 18:00 BALERÍNA Eric Summer, Éric Warin, Fr,/Kan., 2016

02.06. PI 19:45 PIRÁTI KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA Joachim Ronning, Espen Sandberg, USA, 2017

03.06. SO 18:00 Bolšoj Balet: LABUTIE JAZERO Jurij Grigorovič, Rus., 2015

07.06. ST 19:30 LADY MACBETH William Oldroyd, Brit., 2016

08.06. ŠT 19:30 BLIKAJÚCE SVETLÁ Anders Thomas Jensen, Dán./Švéd., 2000

09.06. PI 18:00 BABY ŠÉF Tom McGrath, USA, 2017

09.06. PI 20:00 ČO SME KOMU UROBILI? Philippe de Chauveron, Fr., 2014

10.06. SO 18:00 Exhibition On Screen: REMBRANDT Kat Mansoor, Brit., 2014

10.06. SO 20:00 ZÁHRADNÍCTVO: RODINNÝ PRIATEĽ Jan Hřebejk, ČR/SR/Poľ., 2017

14.06. ST 19:30 POLINA Valérie Müller, Angelin Preljocaj, Fr., 2016

15.06. ŠT 19:30 ŠIALENE ŠŤASTNÁ Paolo Virzi, Tal./Fr., 2016

16.06. PI 18:00 PIESEŇ MORA Tomm Moore, Ír./Dán./Belg. 2014

16.06. PI 20:00 ZELENÍ MÄSIARI Anders Thomas Jensen, Dán., 2003

17.06. SO 20:00 ZÁHRADNÍCTVO: RODINNÝ PRIATEĽ Jan Hřebejk, ČR/SR/Poľ., 2017

21.06. ST 19:30 NAJŠŤASTNEJŠÍ DEŇ V ŽIVOTE OLLIHO MÄKIHO Juho Kuosmanen, Fín./Švéd./Nem., 2016

22.06. ŠT 19:30 O KURATÁCH A ĽUĎOCH Anders Thomas Jensen, Dán./Nem., 2015

23.06. PI 18:00 AUTÁ 3 3D Brian Fee, USA, 2017

23.06. PI 20:00 EGON SCHIELE Dieter Berner, Rak., 2016

24.06. SO 18:30 DENNÍK RUŠŇOVODIČA Miloš Radović, Srb./Chorv., 2016

24.06. SO 20:00 HEYDRICH: MUŽ SO ŽELEZNÝM SRDCOM Cédric Jimenez, Fr./Brit./USA, 2017

28.06. ST 19:30 MUŽ MENOM OVE Hannes Holm, Švéd., 2015

29.06. ŠT 19:30 ŠPINA Tereza Nvotová, SR/ČR, 2017

30.06. PI 18:00 AUTÁ 3 Brian Fee, USA, 2017

30.06. PI 20:00 ZABIJACI Z MALOMESTA Ole Bornedal, Dán., 2017

Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk